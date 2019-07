Meglepetés érhet a kasszánál: nagyot újít az Auchan

Az Auchan óbudai áruházában mától önkiszolgáló kasszáknál fizethetnek a vásárlók, ezáltal a vásárlás kényelmesebbé és gyorsabbá válhat. Az önkiszolgáló kasszák a vevői szokásokat figyelembe véve az egyre népszerűbb kártyás fizetést részesítik előnyben, illetve akadálymentesek lesznek.

A vállalati stratégiával összhangban kezdetét vette az önkiszolgáló kasszák telepítése az Auchan hipermarketekben. Elsőként Budakalászon, majd az egyhónapos tesztidőszakot követően, mától Óbudán is használhatják a vásárlók az új és gyorsabb fizetési megoldást. A hipermarketlánc a modern és praktikus felülettel az aktuális piaci trendeknek és a folyamatosan változó vevői igényeknek tesz eleget, emellett tovább segíti dolgozói hatékonyabb munkavégzését és a kiszolgálás hatékonyságát.

Az áruházlánc stratégiájában az online vásárlási felület folyamatos fejlesztése mellett kulcsfontosságú az áruházakban lévő digitális rendszerek modernizálása is. Új rendszert és eszközöket kapnak a hagyományos kasszák, valamint az olyan kényelmes megoldások bevezetésének lehetőségét is vizsgálja az áruházlánc, mint a mobilfizetés és a self scanning.

2019 végéig összesen hét áruházban, Budakalászon, Óbudán, Budaörsön, Dunakeszin, Maglódon, Soroksáron és Albertfalván találkozhatnak a vásárlók a vadonatúj fizetési megoldással, 2020-ra pedig mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.