Sok kárt okozott a szeszélyes időjárás: ennyi termésre számítanak a gazdák

A FruitVeB elnöke szerint az április közepéig tartott rendkívül aszályos időszak nehezítette a zöldborsó, a gyökérzöldségek és a hagymafélék vetését, ezt követően a csapadék gyomosodást eredményezett, illetve több növényfajnál fertőzések léptek fel. Ugyanakkor vannak olyan növények is, amelyeknek kifejezetten kedvezett a hűvösebb, csapadékos időjárás.

A legtöbb zöldséget augusztus és október között takarítják be, egyelőre a zöldborsó és a spárga betakarítása fejeződött be. Az előzetes becslések szerint a konzerv növények közül a zöldborsóból tavalyhoz mérten többet, 17-18 ezer hektárról mintegy 90-93 ezer tonnát takarítottak be

- emelte ki Ledó Ferenc.

Közepes évet zártak idén a spárga termelők is, közel 1700 hektárról 6,5-7 ezer tonnát takarítottak be, míg tavaly a termésmennyiség 6 ezer tonnát tett ki. Közölte azt is, hogy tavalyhoz képest idén csemegekukoricát kisebb területen, mintegy 30-32 ezer hektáron vetettek, a hűvösebb május miatt csúszik a betakarítás kezdete, a másodvetésekkel együtt a tavalyit meghaladó, 520-550 ezer tonnát takaríthatnak majd be az idén csemegekukoricából.

Kitért arra is, hogy a szabadföldi növények mindegyikénél gondot okozott a tavaszi aszály, majd a sok csapadék, amely miatt fertőzések is megjelentek. Ennek ellenére a gyökérzöldségeknél egyelőre biztatóak a terméskilátások, a hagymaféléknél a tavalyinál jobb termés várható, a káposztafélék esetében egyelőre nehéz megítélni a termés mennyiségét. A hűvös csapadékos idő nem kedvezett a szabadföldön termesztett paprikaféléknek és konzervuborkának. A becslések szerint tavalyhoz képest idén kisebb területen, 4500-4600 hektáron ültettek dinnyét, a hűvös időjárás nem tett jót a fejlődésének, várhatóan 180 ezer tonnát takaríthatnak be idén a gazdálkodók.