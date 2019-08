Zalában pezseg az üzleti élet: kibővítik az inkubátorházat

Balaicz Zoltán felidézte, hogy 2010-ben nyílt meg az északi ipari parkban a zalaegerszegi létesítmény olyan vállalkozásoknak, amelyeknek még nem volt tőkéje saját műhely építésére vagy piaci alapú bérlésére. Az érdeklődés már akkor olyan jelentős volt, hogy 2013-ban ki is bővítették az inkubátorházat.

A jelenleg 6500 négyzetméternyi terület közel 320 millió forintos beruházással újabb 1600 négyzetméternyi területtel bővül.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből megvalósuló beruházás inkább a nagyobb helyigényű vállalkozásokra számít, ugyanis az északi ipari park is már csaknem teljesen betelt az elmúlt években. Mindehhez még a közelben fekvő járműipari tesztpálya is befektetési hullámot indított el, az önkormányzatnak azon kell gondolkodnia, hogy egy 65 hektáros állami területen felül még miként lehet az újabb területi igényeket kielégíteni - jelezte a polgármester.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy Zalaegerszegen ma mintegy ezer ember keres munkát, a városban 550, a tágabb környékkel együtt pedig 720 betöltetlen álláshelyet tartanak nyilván, főként a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltatószektor területén. Az látszik, hogy - főleg a tesztpálya építése miatt - ma már nem elég a zalaegerszegi munkaerő, ezért a régióból is számítanak az álláskeresőkre.

A még teljesen el sem készült járműipari tesztpálya jelenleg mintegy 50 embernek biztosít munkahelyet, a befejezését követően pedig 250-300 álláshelyet jelent. További 20-25 cég betelepülését is várják az egyedülálló létesítmény miatt, és ezek a vállalatok újabb több száz munkahelyet teremtenek - részletezte Vigh László.

Oláh Gábor, az inkubátorházat üzemeltető Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy az országban is egyedülálló módon már minden bővítési ütem úgy készült el, hogy a befejezése előtt megvoltak a bérlők. Az év végéig elkészülő, összesen 1600 négyzetméteren épülő két új csarnok bérlője egy olyan cég lesz, amelyik jelenleg is az inkubátorházban tevékenykedik.

A faipari vállalkozás 2010-ben 5 dolgozóval éppen itt indította el a tevékenységét, ma pedig már 60 embert foglalkoztat és nagyobb területre van igénye. Az átköltözése után felszabaduló terület további kisvállalkozásoknak adhat majd helyet - említette a vezérigazgató.