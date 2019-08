Nesze neked munkaerőhiány: olyat tett egy kaposvári cég, amire kevesen képesek

Elsőre talán nem is gondolnánk, de a fogaskereket kis túlzással szinte minden eszközben megtalálhatjuk. Ez az a gépelem, amely megjelenik az autóipartól kezdve a mezőgazdaságon és a vasútiparon át a repülőgép iparig. És a paletta még ennél is szélesebb. Mondhatjuk, hogy ez az egyik legbonyolultabb és a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő gépelem.

Már több mint negyven éve jelen vagyunk a piacon, ahol azóta igyekszünk igazodni a követelményekhez és a folyamatosan változó környezethez. Ez utóbbi nem könnyű feladat, de mégsem lehetetlen. A siker kulcsa, hogy figyelni kell az aktuális piaci trendeket, amelyekre viszonylag rugalmasan reagálunk. Ez segített át mindket például a gazdasági válságon. Amint láttuk, hogy mi az irány, felmértük azt, hogy várhatóan milyen irányba fog változni a piac. Egy helyett több olyan iparágra koncentráltunk, amiről tudtuk, hogy a későbbiekben akár külön üzletágként is továbbfejleszthető. A súlypontok átcsoportosításával szinte mindig flexibilisen tudunk változtatni

– mesélte az ilyen dinamikus fejlődés lehetőségeiről Szabó Krisztián a HelloVidéknek.

A kaposvári cég 1976-ban alakult. Eleinte alapvetően mezőgazdasági gépipari termékekhez gyártottak fogaskereket, majd a kor kihívásaihoz igazodva fejlődtek. Fő profiljukba tartozik a forgácsoló munkák kivitelezése; a fogazott alkatrészek (fogaskerekek, kúpkerekek, tengelyek, bordástengelyek, hajtóművek) gyártástervezése és gyártása, valamint ezen túlmenően hőkezelést is végeznek. A kaposvári telephelyen jelenleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak.

A munkaerő-piaci helyzetet vizsgálva azt érzékeljük, hogy a korábban nem tapasztalt fluktuáció megnőtt, főként az újonnan belépő kollégák esetében. Látjuk, hogy megváltoztak a munkavállalási trendek, de mi mindenkit úgy fogadunk, hogy ha bizonyítja szakmai tudását és rátermettségét, akkor könnyedén tovább tudjon fejlődni. Végig kell járni a megfelelő szakmai előremeneteli lépcsőfokokat és a komoly karrier célokkal hozzánk érkezőknek hosszú távon is megfelelő szakmai és anyagi honoráriumot biztosítunk. Azt látom, hogy szépen tud felfelé ívelni a szakmai pálya. Mi a cég fejlődésével együtt mindig új technológiákat, eszközöket is beszerzünk, ami szintén biztosítja a fejlődési lehetőséget, hiszen ezek a beruházások kompetencia-, és kapacitás bővüléssel is járnak

– beszélt a munkavállalókkal kapcsolatos kihívásokról a gazdasági vezető.

A több éve bevezetett és hatékony, úgynevezett képzés-képesség mátrix abban segít, hogy a munkavállalók minél több eszközt tudjanak kezelni. A képzési struktúra és a vállalaton belüli karriermodell is ezt a célt szolgálja, de nem feledkeznek meg a nyelvtanulás vagy más képzések finanszírozásáról és adott esetben a tanulmányi szerződésekről sem.

Hiszünk abban, hogy jó minőséget csak tiszta környezetben lehet elvárni, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a tisztaságra. Olyan munkakörnyezetet próbálunk teremteni, ahol a munkavállalók jól érzik magukat: fizikailag és mentálisan is. Olyan csapatot építünk fel, ahol fontos, hogy mindenki elégedett legyen. És persze nem feledkezünk meg a prémium lehetőségéről

– magyarázta Szabó Krisztián.

A vállalatirányítási rendszerük már több mint 10 éve működik. Ez gyakorlatilag az „ipar 4.0” jövőbeli fejlesztések előszobája. Átlátható, transzparens termelési struktúrát jelent, ami megkönnyíti a folyamatok átláthatóságát dolgozók és mérnökök számára, könnyebbé téve a beszerzési, a logisztikai, gyártási és egyéb adminisztratív folyamatokat. Ez az automatizálás magasabb szintjét is magába foglalja, hatékonyabb termést, költséghatékony logisztikát, energiahatékonyságot, környezettudatosságot, lerövidített utakat és fejlődő digitális rendszereket.

A vállalkozás a jelentősen megnövekedett megrendelésállományának teljesítése érdekében a gyártókapacitást bővített, hőkezelő üzemet hozott létre, és további nagy volumenű beruházást kíván végezni a jövőben. Jelenleg egy 2 500 négyzetméteres üzemcsarnokban működnek, azonban ezt a telephelyet mára már kinőtték és tervezik, hogy egy új 5 000 négyzetméteres csarnokba költöznek. A tervek szerint itt a logisztikai és raktározási feladatokat is könnyebben el tudják majd látni.

Hiszünk abban, hogy csak folyamatos fejlesztésekkel tudunk a lehető leghatékonyabban dolgozni azon, hogy sikeresek maradhassunk a folyamatos kihívásokkal teli iparágban. Az eszközfejlesztés egy pillanatra sem áll le, miközben modernizáljuk a gépparkot, bővítjük a kompetenciákat és ma már alapfontosságú a folyamatok rendszerszintű integrálása. Ez azt is jelenti, hogy az alapanyagtól kezdve a végtermékig a cégen belül végzünk minden, ehhez kapcsolódó munkafolyamatot. Jelenleg a hőkezelő kemencéinkkel saját termékeinket hőkezeljük, azonban tervezzük, hogy a jövő év közepétől bér hőkezelést is vállalunk, ha továbbra is ilyen volumenű lesz az ipar ezen ágának a növekedése és a felmerülő igények

– vázolta a jövő terveit a szakember.

Szabó Krisztián végül azt is elárulta, hogy a forgalomnövekedés elsődleges titka a külföldi exportpartnerek és hazai piaci szereplők elégedettsége, valamint kaposvári üzemben gyártott termékek minőségébe vetett bizalmuk. A Szabó Fogaskerékgyártó Kft. ma már nem csak az Európai Unió teljes területére, hanem a tengeren túlra is szállít termékeket.