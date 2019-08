Ezt lehet tudni eddig a leendő M9-es autópályáról: itt vannak a tervek!

Szita Károly és Vári Attila egyetértettek abban, hogy a gyorsforgalmi útnak gazdaságélénkítő hatása lenne a térségben, ezért a két városnak közös érdeke, hogy minél hamarabb megvalósuljon a beruházás. Vári Attila az M1 aktuális csatornának azt mondta, ha az M9-es autópálya Pécset is elérné, az komoly lökést adna a város gazdasági fejlődésének. A városnak azonban nemcsak az a feladata, hogy saját magát, hanem hogy a régiót is erősítse, és határon átnyúló régiós központtá nőjön - hangsúlyozta.

Hozzátette, fontos, hogy minden irányba, így Mohácson át az Alföld felé is jó minőségű, közvetlen útkapcsolata legyen a városnak. Az egyeztetést követően Szita Károly közösségi oldalán azt írta, Pécs és Kaposvár közös érdeke, hogy összefogjon és a következő tíz évben szorosan együttműködjön az M9-es autópálya megépítésében. A két város ugyanis szerinte együtt sikeres lehet.

Az M9-es autópálya tervét márciusban mutatták be, amely szerint - a korábbi elképzelésekkel ellentétben - a nyomvonal érintené Pécset is, a cél ugyanis az, hogy az új autópálya Kőszegtől Debrecenig összekösse az ország déli határvonala mentén húzódó vidéki városokat. Szakértők szerint a M9-es megépítésével az autósok időt takaríthatnának meg, az út pedig tehermentesítené a fővárosi közlekedést és új munkahelyeket is teremtene.