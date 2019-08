Renáta példája a bizonyíték, mennyire nehéz vállalkozást építeni Magyarországon

HelloVidék: Hogyan tudod egyedivé tenni az ékszereidet?

Kalocsa Renáta: Minden esetben, amikor megkeresnek, hogy szeretnének karkötőt az első lépés – ha nem a mintadarabok közül választ – az igényfelmérés. Ilyenkor egyeztetjük a színvilágot, az ásványok fajtáit, hogy milyen kiegészítőket szeretnének még a kristályok mellé. Ha ezzel megvagyunk én ezt megcsinálom és fotót küldök a megrendelőnek. Ha megfelel már postázom is. A többi karkötőt illetően, ami nem egyedi megrendelésre készül, az pedig azért különleges, mert minden egyes darab saját elgondolás alapján készül. Mára már speciálisabb kiegészítőkkel, minőségi rozsdamentes acél medálokkal, cirkónia köves köztesekkel, egyedi csiszolású kristályokkal is dolgozok, amiket ásványokkal is lehet variálgatni.

Mekkora kereslet van a termékeidre?

Ünnepek idején volt jobb forgalmam, viszont ahogy jött a jó idő csökkent az érdeklődés. Előfordult, hogy mínuszos lett egy hónap. Nagyon sok pénzt kell befektetni, a készletem megvan és úgy gondolom a webshop majd megnöveli a forgalmat és a bevételemet is. Ha csak az idei évem nézem, a bevételem eddig háromszázezer forint. Mivel folyamatosan keresem az újdonságokat és mindig új alapanyagokat rendelek. Sajnos még nem termeltem hasznot, de a webshop elindítása remélem meghozza a sikert.

Mikor kezdtél ékszerek készítésével foglalkozni?

Igazából mindig is kreatív lélek voltam, már az iskolában is jártam különböző kézműves szakkörökre. Az első ékszer, amit nagyjából három éve készítettem, az egy karkötő volt. Elsősorban ásványokkal dolgozom, mivel ezeknek a kristályoknak jótékony hatásuk van, és amúgy is fogékony vagyok a misztikus dolgokra. Mikor elkezdtem csak egyet tudtam, hogy nem olyan ékszereket szeretnék készíteni, amilyen ásványékszereket a piacokon vagy fesztiválokon lehet megtalálni, hanem egyedit.

Mit jelentenek számodra az ásványok? Melyik a kedvenced?

Mindegyik ásványnak megvannak a hatásai, illetve minden horoszkóphoz tartoznak kristályok van, aki ezt figyelembe veszi, van, aki nem. Mióta elkezdtem a karkötők készítését, nagyon sokat változott az ízlésem. Többféle ásványból készítettem magamnak karkötőt, mostanában egy rózsakvarc, ametiszt, ónix hamza védelmező karkötőt hordok, de függ attól is, milyen évszak van. Ezenkívül különleges kristályos zsinórkarkötőket is hordok mellette. Viszont sokszor a napi öltözékemhez választom a karkötőt.

Hogy zajlik nálad a munkafolyamat?

Igazából nekem ez kikapcsolódás is, és nagyon feltölt, mivel imádok ezzel foglalkozni. Az ékszerek mellet egy könyvelő irodában dolgozok főállásban, így minél jobban próbálom kihasználni az ez utáni időt. Szeretem a motivációs, pozitív könyveket és előadásokat. A karkötők készítésekor is sokszor ilyen videókat hallgatok.

Milyen ékszereket készítesz?

Karkötőkből is több fajtát készítek. Az ásványkarkötők mellett, különleges- gyöngyös és kristályos, illetve zsinórkarkötőket is csinálok. A kiegészítőkkel nagyon sokat lehet variálni: cirkónia köves köztesek, rozsdamentes acél medálok és gyöngyök, akril gyöngyök, bojtok, hamta-buddha kiegészítők, a lehetőségek határtalanok, így egyedi kéréseket is tudok teljesíteni. Nyakláncot csinálok szilikongyöngyökből is, amik bababarátok, sokszor a kisbabák szeretik meghúzogatni az anyukák nyakláncát, vagy szeretik bekapni, ezt szabadon rághatják, mivel puhább szilikongyöngyökből készül, de divatos is. Ezenkívül vannak zsinórnyakláncok, amiket ásványgyöngyökkel, csiszoltkristályokkal, bojtokkal, medálokkal variálok. De természetesen ásványokból is készülnek nyakláncok. Ebből kétfajta a kedvelt: a rövidebb, kapcsos megoldású és a mala típusú, ahol minden egyes szem után kis csomók helyezkednek el. Fülbevalókból is kétfélét gyártok: a többféle ásványos lógós fülbevalókat, és a bedugós fülbevalókat. Az ékszereken kívül kulcstartókat terveztem már. Van is pár mintadarab is, de ezek inkább egyedi megrendelés alapján készülnek. A termékek alapanyagának minősége számomra nagyon fontos, így csak rozsdamentes acél kiegészítőket használok, hogy ne kopjanak és színeződjenek le. Emellett nagy előnyük még, hogy a fémre érzékenyek is viselhetik.

Hol értékesíted alkotásaidat?

Egyelőre a közösségi oldalakon és Budapesten egy kozmetikában is megtalálhatóak az ékszereim. Pár hónapon belül elkészül a webshopom is. A fotók egy része már el is készült, az ékszerek leírását már elkészítettem, ezután már nem sok lépés van hátra, csak időigényes a folyamat. Régóta szeretnék webshopot, a rendelés folyamatát nagyban megkönnyíti majd, és az ékszerek is sokkal átláthatóbbak lesznek.

Hogyan építed fel a vállalkozásod?

Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nem láttam olyan sok ékszerkészítőt, mint most. Ha valamiből kevesebb van, abból könnyebb kitűnni, ezért is fontos az egyediség, és hogy értéket adj. Mára már egyre többen foglalkoznak egyedi kézműves ékszerekkel, ezért mindig résen kell lenni, és terjeszteni a terméket. Sokszor kértem már fel influencereket, hogy népszerűsítsék a termékeket, de hirdetéseket is szoktam feladni. A vállalkozásom előtt is fontos dolognak tartottam a személyiségfejlesztést, és úgy gondolom, hogy egy vállalkozónak erre nagyon is figyelnie kell, sokat tanulni. Nekem marketing terén van még mit fejlődnöm, ezért olvastam és olvasok a témában is sok könyvet vagy minikurzusokat végzek, hogy beletanuljak. Egyre tudatosabban építem fel a közösségi oldalaimat.

Lehet, hogy egyszer felváltja az ékszerkészítés a főállásodat?

Mindig is szerettem egyszerre több dologgal foglalkozni. Inkább azt tudnám elképzelni, hogy a jövőben mást is bevonok, aki tudna segíteni a vállalkozásban. A főállásom mellet egyéni vállalkozásban foglalkozok az ékszerekkel, a KATA-s adózási forma nagyon jó lehetőség, én is ezt választottam.

Fotó: Gáspár Adrienn