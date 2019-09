Sokakat érhet meglepetés a netbankban szeptembertől: élesedik a szigor

A Postánál megszűnnek a tértivevények

Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-jétől a Magyar Posta elektronikus kézbesítési rendszere, amelynek a kifejlesztésére a társaság 2,4 milliárd forint uniós támogatás mellett 1,9 milliárd saját forrást fordított. Az elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül a küldeményazonosítók megadásával az ügyfelek a Posta honlapján vagy mobilapplikáción keresztül követhetik az ajánlott és a tértivevényes levelek útját. A papír alapú tértivevények év végi kivezetését kormányrendelet írja elő, januártól csak elektronikusan hozhatók létre a kézbesítést igazoló visszajelzések a hivatalos iratokat feladók számára.

Szigorúbb feltételek az internetes bankolásban

Az internetes vásárlásokkal elkövetett csalások megakadályozásáért szeptember 14-től kötelező lesz a biztonsági kód használata az internetes banki belépéshez és az online vásárlásoknál az Európai Unión belül. Azaz nem lesz elég a felhasználónév és a jelszó, vagy épp webshopokban a kártyaadatok, hanem a jövőben a bankoknak még egy módon meg kell győződniük arról, hogy valóban ügyfelük akar-e vásárolni, vagy a netbankba belépni. Ezt gyakorlatilag csak mobiltelefonnal lehet majd megvalósítani. A mobilos azonosítás módja (sms, beolvasható színes vizuális kód, QR-kód vagy éppen a banki applikáción át érkező push notification üzenet, vagyis a képernyőn felugró üzenetek) pénzintézetenként különböző lehet.

Kivonják a forgalomból ezeket a forint bankjegyeket

augusztus végéig lehet csak beváltani a Bartók Bélával díszített ezerforintos és az Ady Endre fémjelezte ötszázas bankjegyeket. Ezeket még 1999-ben vonták be, de szeptemberig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) még névértéken beváltja a megmaradt bankjegyeket. Azért lesz ez egy korszak vége, mert ezek voltak az utolsó bankjegyek, amelyeken nem király, fejedelem vagy egyéb politikus szerepelt, hanem művész. Mindkét bankó az átváltási határideje lejáratát követően értékét veszti.

103 új testkamerát kapnak a MÁV-Start jegyellenőrei

Szeptembertől 103 új testkamerát kapnak a MÁV-Start jegyellenőrei, amitől a társaság a bántalmazásos esetek további csökkenését várja. A legtöbb eszközt a ceglédi, a váci és az esztergomi vonalon használják majd, mert ott éri a legtöbb támadás, atrocitás a jegyvizsgálókat. Tavaly 123 esetben, idén pedig augusztus végéig 48 esetben ért jegyvizsgálókat inzultus, amelyekből 32 tettlegességig (ütés, lökés, karmolás, rúgás) fajult, egy pedig nyolc napon túli sérüléssel járt. Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a társaság prioritásnak tekinti az utasok és a dolgozók biztonságát. A vasúttársaság intézkedési tervet dolgozott ki, ennek egyik eleme a kamerás rendszer bevezetése. A testkamerák mellett figyelemfelhívó kampánnyal, illetve a készenléti rendőrség és a biztonsági személyzet segítségét is igénybe véve lépnek fel a jegyvizsgálókkal szembeni támadások ellen. Az intézkedések nyomán 2018 decemberétől csökkentek a bántalmazásos esetek.

Új menetrend a Volánbuszon

Szeptember 1-én vasárnap, a munkaszüneti, illetve a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző napnak, szeptember 2-án, hétfőn a hét első iskolai előadási és munkanapjának, 3-án, kedden az iskolai előadási és munkanapoknak megfelelően közlekednek a járatok. A nappali vagy esti tagozatos diákok a lakóhelyük és az iskolájuk, gyakorlati helyük között - helyközi utazáskor - 90 százalékos bérlet megváltására jogosultak. A fentiektől eltérő, bármilyen más viszonylatra 50 százalékos menetjegyet vásárolhatnak, míg a levelezős diákok a lakóhelyük és az iskolájuk között helyközi viszonylaton vehetik igénybe ezt a kedvezményt. A pénztárakban megváltott bérleteken elegendő csak az oktatási azonosító számot feltüntetni. Az autóbusz-vezetőnél és bérletértékesítési partnereinknél vásárolt bérletekre azonban a nevet, az oktatási azonosító számot és a vásárlás dátumát is tollal, jól olvashatóan rá kell írni. A kedvezményre való jogosultságot - minden esetben - érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő igazolással és a lakcímkártyával lehet igazolni.

Elkészültaz M0-ás 6. sz. lehajtója

Szeptember 1-jétől ismét zavartalanul használhatják a közlekedők az M0 autóút 6. sz. főúti csomópont lehajtó ágát az M1 autópálya felé vezető irányból - írja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az oldalán. A tájékoztatóból kiderül, a csomópont környezetében elkészült a végleges betonburkolat, a kivitelező elvégezte a csatlakozó vízépítési, pályavilágítási beavatkozásokat, a végleges forgalomtechnikai elemek is a helyükre kerültek, felfestették az útburkolati jeleket is. A NIF kiemelte, hogy 2019. július 21-től már használhatják a közlekedők a szigetszentmiklósi csomópont lehajtó ágát. Szeptember 2-ától (hétfő), pedig az autósok már fel is hajthatnak az M0 autóútra a szigetszentmiklósi csomópont M1 autópálya felé vezető ágán, a munkaterületen átvezetve.

Véget ér a balatoni hajózási főszezon

A korábbi éveknél tovább, szeptember elsejéig tart a hajózási főszezon - közölte nemrég Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt.(BAHART). A vezérigazgató beszámolója szerint a BAHART személyhajóival a legforgalmasabb napokon akár 20 ezer, az átlagos főszezoni napokon 10-13 ezer utast szállított a Balatonon. A legkedveltebb települési hajójáratok továbbra is a Siófok-Balatonfüred-Tihany háromszögben, illetve a Fonyód-Badacsony útvonalon közlekednek

Regisztrálniuk kell a panzióknak

A magyarországi szállodákban július 1-jén elindult a digitális adatszolgáltatás a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe. A folyamat itt nem áll meg: szeptembertől kezdődik az egy hónapos regisztrációs időszak a panziók számára. Majd 2020. január 1-jével a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, tehát a teljes szálláshely-szolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat majd forgalmi statisztikai adatot. Így majd a digitális rendszeren keresztül azonnal láthatóvá válik a szolgáltató forgalma, illetve az, hogy hány vendég érkezik a szállásra, mely országból és mennyi pénzt költenek el a vállalkozásnál.