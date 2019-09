Fordulat a munkaerőpiacon: ezek az új hiányszakmák

A szakember elmondta a lapnak, hogy az épületlakatos és géplakatos pozíciókban negyedére esett vissza a jelentkezés egy év alatt. Továbbra is nagy a hiány a technológiai területeken: Java-fejlesztőket és egyéb funkcionális programozói területeken dolgozókat egyaránt nagy erőkkel keresnek. A mérnökök, pénzügyi területen állást keresők, könyvelők, kontrollerek és pénzügyi szakértők is örülhetnek, mivel rájuk is hatalmas szükség van. A vendéglátóiparban főként pultosok, felszolgálók és pincérek hiányoznak, ezáltal egyre rosszabb a helyzet ezen a területen.

A munkaerőhiány Nyugat-Európában is megfigyelhető, a fejlett országokban kétféle trend él: egyrészt az IT-, diszruptív technológiák munkaerőigénye csillapíthatatlan, másrészt a kétkezi munkások, a hagyományos szakmák (villanyszerelő, kőműves) és az egészségügyi alkalmazottak iránt nagy a kereslet

– osztotta meg a lappal Pelle Dávid, az MP Solutions ügyvezetője, aki arról is beszámolt, hogy a legtöbb hiányszakmához diploma szükséges, azonban középfokú végzettséggel is már jó fizetés várhatja a dolgozókat, amennyiben van szakmai tapasztalata. A technológiai területeken számos, néhány hónapos átképzési rendszer működik, ám több olyan visszajelzést is kaptak, hogy ezek a gyorsképzések nem pótolják a megfelelő szakmai tudást.