Mélyrepülésben a friss zöldségek ára: nem élvezhetjük sokáig a filléres finomságokat

Aki nyitott szemmel járt mostában a boltokban, feltűnhetett neki, hogy nagyot esett az idényzöldségek ára. Néhány hete még 600-800 forintos kilogrammonkénti ár alatt nem lehetett paradicsomhoz jutni, most azonban már 250-300 forintért is hozzá lehet jutni egy kilogramm lédús csemegéhez. Nem csak a paradicsom, hanem a paprika ára is lecsökkent, így eljött az ideális idő a zöldségek bespájzolásához és a lecsó befőzéséhez, mivel ennél már biztosan nem lesz olcsóbb idén a paprika és a paradicsom.

A HelloVidék megvizsgálta, mennyibe kerültek az elmúlt években a zöldségek, mennyit drágultak a vizsgált időszakban, mi lehet az oka az árváltozásnak, valamint azt is, hogy az ország különböző pontjain milyen áron adják jelenleg a szezon zöldségeit. Meglepő különbségeket találtunk.

A KSH legfrissebb adatai szerint hónapról-hónapra emelkednek a fogyasztói árak. A hazai infláció 3,3 százalék körül ingadozik, azonban az idényáras élelmiszerek drágulása jócskán meghaladja ezt a mértéket. Ez azt jelenti, hogy 19,2 százalékkal drágultak ezek az élelmiszerek 2019 júliusában az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb drágulást a burgonya tudta produkálni 61,1 százalékkal, de a friss zöldségek is nagyon megdrágultak, mivel 31 százalékkal kerültek többe, mint tavaly.

Ennyivel lett drágább a lecsó

Korábban már írtunk róla, hogy főként a gyökérzöldségek hatalmas emelkedésnek indultak idén, azonban a hagyma, a paradicsom és a paprika sem szégyenkezhet, ugyanis egyre komolyabb összegeket hagynak ott érte a boltokban a vásárlók.

Bár az év eleji aszály, majd a csapadékos és hűvös május visszavetette a termésmennyiséget, a drágulás oka nem csupán az időjárásban kereshető. Jelentősen növekedett a napszámosok bére, amely tovább görgette fel az árakat, valamint az is lényeges, hogy 2019-ben a tavalyinál 6,4 százalékkal kisebb a zöldségtermő terület hazánkban.

Az első félévben a paradicsom a tavalyi árszint körül mozgott, talán a koktél volt egy kicsit drágább, igaz, az utolsó három-négy hétben aztán drasztikus áremelkedés történt az étkezési paradicsom piacán. A paprikánál eddig olyan 20-25 százalék körüli áremelkedés tapasztalható. Az első hét hónapot nézve nem a megjósoltak alapján történt az áremelkedés.

- nyilatkozott a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke.. A nyár elején a FruitVeB előrejelzésében leírta, hogy idén kisebb termőterületről 5-10 százalékkal több hajtatott paradicsomot és 5 százalékkal több uborkát takaríthatnak be a termelők a fűtött üveg- és fóliaházakban, ugyanakkor paprikából a tavalyi körül alakulhat a termés. A zöldségeknek kedvezett a sok napsütés, az idei termés minősége jobbnak tűnik, mint a tavalyi.

A HelloVidék megkérdezte a FruitVeB elnökét, hogy a korábbi becslések a termésmennyiségre vonatkozóan mennyire voltak helytállóak. Ledó Ferenc elárulta portálunknak, hogy:

Július végétől augusztus közepéig kevesebb paprika és paradicsom volt az üzletekben és piacokon, mint tavaly ilyenkor. Ez a fogyasztói árakon is meglátszott. Ennek oka, hogy kisebb területen termeltek idén paprikát szabadföldön, a hűvös és esős május miatt pedig a meglévő növények sem tudtak optimálisan fejlődni. Lényeges, hogy jelentős gombás és baktériumos fertőzések is felütötték a fejüket idén.

Ledó Ferenc hozzátette, hogy fóliában is kevesebb volt a mennyiség a megszokottnál ugyanebben az időben. Az üzletekben kapható paradicsomot 98 százalékban már üvegházakban, fóliákban termelik. Hasonlóan a paprikához itt is kevesebb volt ebben az időszakban. Az év elmúlt időszakához képest várhatóan étkezési paradicsomból 5 százalékkal, paprikából a tavalyi szintet meghaladó 1-5 százalékkal többet takarítanak be.

Augusztus 15-20-tól nagyobb mennyiségek jelentek meg paprikából és paradicsomból is, így a fogyasztói árak is csökkentek (augusztus elején paradicsom 500-600 Ft/kg, most 300-400 Ft/kg). Várhatóan ez még pát hétig tart, addig nem lesz jelentős árváltozás

- mondta Ledó Ferenc a HelloVidéknek, aki hozzáfűzte, hogy hajtatásban nem, míg szabadföldön csökkent 2019-ben a termőterület, a technológiai korszerűsítésekkel részben ellensúlyozni lehetett a mennyiségi kieséseket.

"Az időjárás az idei évben szélsőséges volt ez főleg a szabadföldi termesztésre hatott negatívan. Üvegházakban, fóliákban kevésbé volt hatással a mennyiségekre, minőségekre. Az elmúlt 5-6 évben duplájára nőtt a dolgozóknak fizetett nettó bér a kertészetben. Mivel a paprika és paradicsom termesztése rendkívül kézimunkaigényes (ápolási munkák, szedés, osztályozás), ezért a termelő hogy megfelelő jövedelemhez jusson próbálja emelni a termelői árakat. A fogyasztók többet és jobb minőségű terméket keresnek, sok esetben csomagolt formában, mely szintén ár-növekedéssel jár. A zöldség-gyümölcs árakat nagymértékben befolyásolja a kereslet-kínálat alakulása" - fogalmazott a FruitVeB elnöke az idei paradicsom- és paprikatermésmennyiséggel kapcsolatban.

Ha megvizsgáljuk, mennyivel drágult a paradicsom az elmúlt években, megfigyelhetjük, hogy 1996-ban átlagosan még 98 forintért lehetett egy kiló paradicsomhoz jutni, míg 2018-ban ez az érték már 631 forint. Ez több mint hatszorost áremelkedést jelent. A legnagyobb árugrást 2000 és 2001 között tapasztalhatták meg a vásárlók: a 130-as kilónként árból egy év leforgása alatt 339 forintos átlagár lett, ugyanakkor az évek során többször volt példa csekélyebb mértékű árcsökkenésre is.

Mikor éri meg friss zöldséget venni?

Mint az a többi zöldséget és gyümölcsöt, a paprikát és a paradicsomot sem mindegy, hogy az év melyik időszakában vesszük, ugyanis hatalmas eltérések vannak az árak területén. A grafikonon látszik, hogy szezonon kívül igen borsos árakkal találkoznak a vásárlók, szezonban pedig jelentősen mérséklődik a zöldségek ára. A KSH adatai szerint tavaly a legolcsóbb árakkal augusztusban találkozhattak a vásárlók, ugyanakkor júliusban és szeptemberben is még viszonylag baráti áron kerülhetett a kosárba a friss paradicsom. Tavaly a legdrágábban januárban, átlagosan 825 forintért lehetett a zöldség kilójához hozzájutni, mely a legalacsonyabb augusztusi érték több mint kétszerese. A KSH-nak az idei évre vonatkozóan júliusig vannak adatai, azonban egyértelműen elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan ugyan ilyen trendvonal figyelhető meg 2019. első felében is.

Nem tudjuk sokáig kiélvezni az olcsó zöldség előnyeit, ugyanis a FruitVeB korábbi tapasztalatai szerint az őszi iskolakezdés élénkíti a paprika, paradicsom és uborka iránti keresletet, mely az árakat is rendszerint fentebb tornássza. A friss termékek lassú áremelkedése szeptemberben kezdődik el, az áremelkedés pedig kisebb-nagyobb ingadozással nagyjából kitart a következő szezonig. Mivel a többi nagy termelő állam, Németország, Hollandia és Lengyelország is időjárási nehézségekkel szembesült idén, az európai piacokon is magasabb árakat várnak, amely a hazai árakat is feljebb húzza.

Hol éri meg friss zöldséget venni?

Nem csak az év különböző pontjaiban találkozhatunk hatalmas eltérésekkel az árakat illetően, hanem a különféle értékesítési helyeken is. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Piaci Árinformációs Rendszerében található információk szerint a HelloVidék összehasonlította a budapesti fogyasztói piacok, a budapesti nagybani piac, a hazai üzletláncok, a vidéki fogyasztói piacok, valamint a vidéki nagybani piacok árait.

Mint ahogyan az a táblázatból kitűnik, magasabb árat kell fizetnie annak, aki a nagy üzletláncokban szeretne zöldséget venni. Mind a paprika, mind a paradicsom ára is a hazai üzletláncokban a legmagasabb: kétszer-háromszor annyit kell ott fizetni a zöldségek kilójáért, mint a Nagybani Piacokon. A PÁIR rendszerben található adatok szerint a nagybani piacok között a debrecenin árulják a legolcsóbban a portékáikat a termelők, majd a budapesti következik, a legdrágább pedig a szegedi a vizsgáltak között. Hasonló eloszlást mutatnak a fogyasztói piacok is, a legolcsóbban Debrecenben lehet hozzájutni a paprikához és a paradicsomhoz. Debrecen után paprikát Budapesten érdemes venni, a gömbparadicsom esetén azonban a szegedi már alulmúlja a budapesti árakat.

Fotó: MTI/Mohai Balázs