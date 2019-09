Újra támad a sertéspestis: rengeteg jószágot lelőttek Heves megyében

Hazánkban az afrikai sertéspestis vírusa csak a vaddisznó állományában van jelen, házi sertésben nem mutatták ki a kórokozót, tudatta a Nébih. Fertőzés gyanúja miatt Hevesben hat településen, 32 kis létszámú telepen 358 házi sertést ölt le az állategészségügyi hatóság. Az ezt követő laborvizsgálatok a betegség jelenlétét nem igazolták.

A falubeliek szerint a százas, ezres nagy telepeken is voltak intézkedések, bár ezt egy kiskörei tulajdonos cáfolta. Dormándon nem tudtak arról, hogy valahonnan disznót vittek volna el a faluban, de Poroszlóról, Kömlőről, Kisköréről hallottak ilyen esetről. Poroszlón a lakosok szerint a község összes házi sertését leölték, a parti erdő bűzlött a vaddisznótetemektől.

Poroszlón két gazdának is elvitték az állományát. Egyikük elmondása szerint három-négy hete történt az eset: a sertések nem ettek, belázasodtak, habzott a szájuk, a fülükből vér jött, elpusztultak, majd a fialó kocája is odalett. Amelyek nem betegedtek meg, azokat lelőtték és Debrecenbe vitték őket. A gazda úgy tudja, Kiskörén kezdődött a járvány, a Tisza nemcsak PET-palackot, de sok vaddisznótetemet is vitt arra. Kártérítést kap, de nem az állatok valós értékét fizetik ki. Hat hónapig nem tarthat sertést, ahogy más sem. A Nébih munkatársai fertőtlenítették az ólat is.

Egy másik sertéstartónál is pusztult el disznó, amelynek láza volt és nem volt étvágya. Később derült ki, belső vérzése volt. Emiatt az összeset elvitték, majd fertőtlenítettek. A papírra fertőzés gyanúját írták. A gazda szerint egy portáról két napig nem szállították el a tetemet.

A gazdák szerint legyek, szúnyogok is vihették a fertőzést. Télen lehet, hogy nem betegedtek volna meg az állatok. Fölvetődött az is, a vaddisznók által szennyezett lucernával került be a betegség a falvakba. A gazdák tudomása szerint Kiskörén, Tiszanánán, Újlőrincfalván is ürítettek ki ólakat, de nemcsak a Tisza jobb partján ütötte föl a fejét a fertőzés, hanem Abádszalókon, Tiszaszentimrén és Bánhalmán is. Egy kiskörei lakos arról beszélt portálunknak, hogy a szemközti Kisgyócson már júniusban betegedtek meg állatok. Tiszanánán ¬háztáji gazdaságokat érinthetett a fertőzés.

A Nébih szerint kevés a tudományos adat a sertéspestisről, így ¬bizonyítani és kizárni sem lehet, hogy van-e szerepe a szúnyogoknak, a legyeknek a vírus terjesztésében. A beteg állatok váladékukkal ürítik azt. A továbbvitelében nagy szerepet játszanak a váladékkal szennyeződött cipők, ruhák, a gépjárművek és használati eszközök, a fertőzött húsból készült, nem hőkezelt termékek.