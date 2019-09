Legatyásodtál a nyaralás során? 5 egyszerű tipp, hogy rendbe hozd a pénzügyeidet!

Itt az ősz, valószínűleg már mindenki kinyaralta magát és egy rakat pénzt elköltöttek a családok az iskolakezdésnél. A pénzköltés azonban hamarosan folytatódik, hiszen hamarosan itt a karácsony, mely szintén jelentősen megterheli a családi kasszát. Mit tehetsz, hogy elkerüld a teljes anyagi csődöt? Mutatunk 5 egyszerű lépést, amivel pénzt spórolhatsz idén ősszel!

1. Készíts költségvetést!

Ha nem jártál még valahol, nem fogsz tudni térkép nélkül oda találni. Ez igaz a spórolásra is: nem tudsz pénzt gyűjteni, ha nincs arról elképzelésed, hogyan lehetne odáig eljutni. Készíts egy költségvetést, melyben összeírod, mennyi a bevételed és a kiadásod! Ha a kötelező kiadásaid nem haladják meg a bevételeidet, akkor félre tudsz tenni. Ez sajnos csak akkor működik, ha több a bevételed, mint a kiadásod, mert abban az esetben inkább adósságról beszélhetünk, és nem marad többlet, amiből félre lehetne rakni.

2. Csökkentsd a költségeket!

Miután összeírtad a kiadásaidat és a bevételeidet, nekiláthatsz költségek racionalizálásához. Vizsgáld meg, hogy mire költesz egy hónapban, ha pedig nem létszükséglet, akkor egyszerűen csak húzd ki. Persze ennek nem sok értelme van akkor, ha azt a pénzt elköltöd másra. Számold ki minden hónapban, hogy mennyit adsz magadnak lakhatásra, közlekedésre és élelmiszerre, a fennmaradó összegből pedig eldöntheted, mennyit szeretnél félrerakni és mennyit szánnál szórakozásra, nem létfenntartó dolgokra. A költségek csökkentésének nem csak az a módja van, hogy kikukázod a szükségtelen kiadásokat, hanem például választhatsz olcsóbb mobiltelefon vagy internet-előfizetést is, vagy éppen nem hagyod égve a villanyt feleslegesen. Ezek a megspórolt forintok a félrerakható összeget tudják gyarapítani. Nem csak költségcsökkentésben gondolkodhatsz, hanem extra pénzszerzésben is: ha van időd és lehetőséged pluszmunkára, akkor az is egy remek kiegészítés lehet.

3. Tűzz ki célokat!

Ha van célod, miért gyűjtesz, sokkal könnyebben össze fog rá gyűlni a pénz. Célok nélkül félgőzzel fogod végezni, és valószínűleg hamar fel is adod. Nem esik olyan rosszul a nélkülözés, ha tudod, hogy a végén egy új autót, egy nyaralást vagy egy lakást tudhatsz a magadénak, vagy hamarosan kifutnak ezáltal az adósságaid. Az a legjobb, ha az első – és legfontosabb – cél egy vésztartalék kialakítása.

4. Különíts el egy vésztartalékot!

A vésztartalék célja, hogy legyen arra pénzed, hogy fedezd néhány hónapos kiadásodat akkor is, ha valami váratlan dolog történik veled (pl. munkanélkülség, betegség). Fontos, hogy ez a pénz könnyen hozzáférhető legyen egy esetleges nagy kiadás felmerülése esetén. Bármikor előfordulhat, hogy az autód meghibásodik, javításokat vagy cserét kell végezni az otthonodban, ezért nem árt, ha rendelkezel némi vésztartalékkal. Ha nem készülsz fel ezekre a váratlan helyzetekre, akkor kénytelen leszel kölcsönhöz folyamodni, a kamatok fizetése során sok pénz folyhat ki a zsebedből.

5. Fektesd be a megtakarításaidat!

Ha már visszafizetted az adósságaidat, és kész van a vésztartalékod is, akkor jöhet az igazi munka. Bár a befektetés nagyon idegen sok ember számára, nem kell feltétlenül ingatlanmágnásnak vagy tőzsdeszakembernek lenned! Rengeteg olyan befektetési lehetőség van, ami kisebb vagyonnal is működik – akár egy műtárgy megvásárlása, vagy kereskedés, vagy esetleg továbbtanulás… A lehetőségek végtelenek. Ha lekötött betétet, vagy értékpapírt választasz, akkor a befektetésed kamatozik is, ami lényegében ingyen pénz. Miért hagynád ki?

Forrás: Clark