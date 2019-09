Tanítóból lett vállalkozó: vidéki sikertörténet az öttömösi mézeskalácsüzem

A gondolat Krabótné Tanács Anita egykori tanítónőben fogalmazódott meg, miután egy 2011-es jótékonysági bálra készített mézeskalácsait nem várt pozitív visszajelzések hada fogadta. Bár hivatása szerint nem rajzoktatással foglalkozott, a kreatív kézműves foglalkozásokban hamar megmutatkozott a tehetsége, a gyöngyfűzéstől kezdve a horgoláson át számos tevékenységben kipróbálta magát, amiknek a rejtelmeit rendszerint autodidakta módon sajátította el. De miért pont a mézeskalács lett a befutó mind közül?

Krabótné Tanács Anita a HelloVidéknek elmondta, kezdetben a munkája mellett hobbiként kezdte sütni a különböző formájú és mintájú darabokat, amik az ismerősein keresztül találtak gazdára, és a híre szájhagyomány útján jutott egyre messzebb az alig hétszáz lelket számláló településtől. Az egyre nagyobb megrendelések, a családanyai szerep és a hivatása azonban egyre nehezebben fértek meg egymás mellett, így 2015-ben válaszút elé érkezett, és sokak szemében meghozta a váratlan lépést, a biztos állás helyett belevágott egy akkor még kiaknázatlan terepen nyugvó vállalkozásba, ami a bizonytalannal egyenértékű volt sokak szemében.

Szívből szerettem a tanítói pályát, nekem úgymond az volt a mindenem, csak rá kellett jönnöm, hogy nem fogom tudni a kettőt együtt működtetni. Egy kicsit nagyobb lehetőséget láttam a mézeskalács készítésben, mint a tanításban. Öttömösön ez egy nagyon pici iskola, van harminc-pár gyerek, nincs is túl jó helyen, most már tagintézményként működik, kérdéses, hogy meddig tartható fönt ez a rendszer, annak idején ezeket mind mérlegre tettem. Tanítottam összevont osztályt is 9 gyerekkel, ami felettébb családias, de nincsenek nagy lehetőségek az ember előtt azon kívül, hogy teljesítem az elvárásokat, nincs benne kihívás. Amit most csinálok, itt napi szinten jönnek az új feladatokat, ez pedig ösztönzőleg hat rám. Nem utolsó sorban pedig az anyagi része is szerepet játszik, mert itt rajtam múlik, hogy mit tudok teljesíteni, tanítóként pedig az ember hiába teszi ki a lelkét, a fizetés adott

– fejtette ki a döntés mögött rejlő reális érveket az Animézeskalácsa tulajdonosa.

Bár kezdetben a piac még koránt sem volt annyira telített, mintha valaki most próbálna hasonló alapokra építeni, mégis sokan szkeptikusan fogadták a döntését. Krabótné Tanács Anita elmondta, minél messzebb jutott a híre a mézeskalácsoknak, annál inkább ráébredt, hogy nemcsak a szűk környezetében élő falubeliek negatív, a fejlődését visszatartó véleményére kel hagyatkozni. Kezdetben az üzem a saját konyhájában működött, majd idővel a most már vele együtt tíz főt foglalkoztató mézeskalácsgyár kiköltözött egy kifejezetten e célra kialakított melléképületbe, ahol 40 négyzetméteren folyik napi 8-10 órában a munka.

Az egyes folyamatokban mindenki tudja a maga dolgát, valaki a készítésben, előkezelésben, míg más a díszítésben, csomagolásban veszi ki a részét, így egymás keze alá dolgozva folyamatosan tudják növelni a kapacitást. Bár sokan nem gondolnák, a picike helyiségben akár napi 300 darab piackész süteményt készítenek, ami a karácsonyi, húsvéti időszakban akár 400-500 darabra is felkúszik, míg ha bonyolult, több darabos, komoly kihívást jelentő megrendelést kapnak, lehet, hogy „csak” napi 100-zal készülnek el.

Az idők során nemcsak az alkalmazotti létszám bővült ki, de mára már a kezdeti egy sütő helyett hatban sülnek aranybarnára a kalácsok, a munkafolyamatot egy dagasztógép gépi ereje gyorsítja, és 8 év alatt közel 3000 kiszúró formával gazdagodtak, mivel céljuk, hogy évről évre mindig valami újdonsággal tudjanak szolgálni, lépést tartva a sütőipari trendekkel, szín- és formavilággal. Sok család számára a fahéjas sütemény bár szűken véve csak a karácsonyi időszakra korlátozódik, az öttömösi műhelyben nem ismerik a holtszezon fogalmát.

Az esküvői szezon egészen áprilistól októberig nyújtózik, a kettőt pedig a nagy felkészülést igénylő húsvéti és karácsonyi időszak fogja szorosan körbe, így a munka soha nem áll meg. Lakodalmakra leginkább szív alakú egyedi megrendelések érkeznek hozzájuk, míg húsvétkor a kisállat és tojás alakú, rendszerint piros színű darabokból rendelnek a legtöbbet, karácsonykor pedig az egészen apró kis hóemberektől az adventi koszorúkig hosszú a sor.

Mindig vannak emlékezetes darabok. Volt, aki a kiskunhalasi csipkés terítőmintát kérte, de több településnek készítettük már el a címerét, a legnagyobb kihívás viszont a Singer varrógép volt, ott napokig gondolkodtunk, hogyan lehet kivitelezni. Néha abszolút elvont ötletekkel is megkeresnek, egyszer egy húsüzletet készítettünk el kicsi lógó kolbászokkal

– emelt ki néhány különleges megrendelést Krabótné Tanács Anita.

Az öttömösi mézeskalácsok receptúrájában nincs semmi titok, az Animézeskalácsa tulajdonosa egy alap tésztareceptből kísérletezte ki a saját verzióját, ahol a legfontosabb szempont, hogy a készülő daraboknak megfelelően tudják változtatni az összetevőket, így grammra pontosan kiszámolják, miből mennyi kell a tésztába, ha egy kis esküvői vendégeknek szánt ajándékot vagy egy masszív kosarat szeretnének belőle készíteni. Előre megvásárolható fűszerkeveréket nem használnak és az ízesítésen sem változtatnak, mert dísztárgyként forgalmazzák a termékeiket.

Luxusszámba menne, hogyha valaki több száz forintért vásárolna kettő dekagramm mézeskalácsot azért, hogy elfogyassza, de ennek ellenére semmi olyan anyagot nem tartalmaz, ami miatt ne lehetne megenni. Csak egyszerűen annyira díszesek, olyan sok munka van velük, nem biztos, hogy érdemes ráírni azt, hogy ez élelmiszer

– hangsúlyozta a vállalkozás tulajdonosa.

Nyolc év alatt a főként Öttömöst és környékét lefedő vásárlói kör idővel jelentősen kibővült, ma már az ország egész területéről keresik őket, leginkább az északnyugat-magyarországi régióból, de kint élő magyaroktól, külföldről is érkezett már rendelés. Krabótné Tanács Anita elárulta, nem titkolt céljuk, hogy külföldre is terjeszkedni szeretnének, de ehhez egy olyan viszonteladót kell találniuk, aki nagy tételben rendelne tőlük mézeskalácsot, ezeket a darabokat pedig magasabb áron tudná értékesíteni a fejlett nyugati országokban. A vállalkozó elárulta, itthon jelenleg kézműves termékhez képest még mindig ár alatt dolgoznak, de idővel fokozatosan szeretné elérni, hogy olyan áron értékesítsenek, ami mind inkább profitábilissá teszi a vállalkozást, amire minden esélye megvan, lévén hogy teljesen kortalan célközönsége, így mindenkit meg tud szólítani.

A HelloVidék kérdésére Krabótné Tanács Anita elárulta, a mára már 9 alkalmazottal működő Animézeskalácsa műhelyében a kollegiális kapcsolatnál jóval hatalmasabb erő tartja össze a csapatot. Hangsúlyozta, hogy számára nagyon fontos, hogy olyan emberekkel tudjon együtt dolgozni, akikkel a napi 8-10 órában a munkán túl adott esetben többről is tudjanak beszélgetni, mint a régi időkben, mikor a falubeli asszonyok összegyűltek kukoricát morzsolni, így az összes nála dolgozót igyekszik minél jobban megbecsülni, és szeretne számukra egy hosszú távú, akár a nyugdíjas évekig szóló álláslehetőséget biztosítani. A hónapról hónapra meg-megújuló formájú és mintájú mézeskalácsok mellett a tevékenységi kör bővítése is foglalkoztatja a tulajdonost, szeretné, ha idővel kiszúró formák készítésével is foglalkozhatnának, amivel adott esetben új munkahelyet teremtenének, illetve szeretne a környékbeli gyerekek számára kézműves foglalkozásokat tartani, ami iránt már most sokan érdeklődnek.

Hiába azonban a 8 évnyi kemény és töretlen munka, sokan még mindig nem látják, hogy az öttömösi Animézeskalácsa koránt sem egy hobbiszintű kis üzemet takar. Krabótné Tanács Anita szerint a falubeliek azóta sem sokat változó viszonyulása főként abból fakad, hogy nem látnak bele a napi munkafolyamatokba, és nem is gondolnák, hogy heti több száz darab mézeskalács kerül ki a kezük közül. A vállalkozó bízik abban, hogy idővel a negatív hozzáállásuk pozitív irányt vesz, és a környékbeliek meglátják a mézeskalácsüzemben rejlő lehetőséget, ami már közel sem csak Krabótné Tanács Anitának és családjának, hanem további 9 embernek nyújt biztos megélhetést, amire minden öttömösinek megéri büszkének lenni.