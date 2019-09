Még hogy nincs jó szakember itthon: ő az egyik legjobb magyar szépségápoló

HelloVidék: Mikor döntötted el, hogy szépségápoló leszel?

Cságoly Laura: Amikor először megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, azt válaszoltam, hogy fogorvos. Ehhez tartottam is magam egészen az érettségiig. Biológia tagozatos gimnáziumba jártam, hiszen orvosi egyetemre szerettem volna menni. Sajnos azonban pár ponttal lemaradtam a felvételin, de úgy gondoltam, hogy készülök tovább és legközelebb sikerül majd. A szüleim viszont szerették volna, ha addig is tanulok valami mást. Számomra mindegy volt, hisz tudtam, hogy orvos szeretnék lenni. A kozmetikus képzést édesanyám választotta nekem, akkor azonban nagyon nem örültem ennek. Nekem sosem fordult meg a fejemben, hogy ezt a szakmát válasszam. A következő évben a pontjaim és a ponthatárok alapján úgy tűnt, hogy sikerülhet bejutnom az egyetemre, de nagyon megemelkedett a ponthatár, így aztán folytattam a kozmetikus iskolát. Már nem bánkódtam, hogy így alakult, mert szerettem, amit csináltam. A gyakorlati órákat nagyon élveztem, hamar bele is szerettem a szakmába.

Hogyan épül fel a képzés; mit tanultok pontosan?

2015-ben kezdtem el tanulni a szakmát a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma-ban. Akkor 3 éves képzésen vettem részt. Az elméleti és gyakorlati órák száma közel azonos a képzés során. Egy kozmetikus munkakörébe beletartozik a gyantázás, a különböző arckezelések- testkezelés, a szemöldök korrekció, a tartós szemöldök- és szempillafestés valamit sminkelni is tanulunk. Mindez kiegészül a szépségápoló szakmában műszempilla építéssel, manikűrrel, pedikűrrel és körömdíszítéssel is. Nincs olyan kezelés, amit ne szeretnék, élvezem minden percét. Az utolsó évemben döntöttem el, hogy szeretném kihozni belőle a legtöbbet. Ez a tudásvágy és a kihívás ösztönzött arra, hogy versenyekre jelentkezzem.

Milyen versenyeken vettél eddig részt?

Tavalyi év során jelentkeztem a Szakma Kiváló Tanulója versenyre, illetve a WorldSkills nemzetközi válogatójára, amiket sikerült megnyernem. A versenyekre való felkészüléseim során rengeteg új dolgot tanultam felkészítőimtől. Az ezt követő nyarat végig tréningezem Papp Viktória Dórával, aki a EuroSkillsre készült.

Hogy készültél a világbajnokságra?

Részt vettem egy 6 hónapos intenzív tréningen. Egy ilyen versenyfelkészülésben hatalmas munka van mind a versenyzők mind a felkészítőik részéről. A standard feladatokat, amik előfordulhattak a versenyen azt tudtuk, így azokat gyakoroltuk. Azt azonban, hogy mit is kell pontosan a versenyen teljesítenünk azt csak két nappal a világbajnokság előtt kaptuk meg. Az évek során olyan felkészítő csapat jött létre, akik az ország legjobb szakemberei, köztük olyan emberekkel, akik részt vettek már WorldSkills versenyen. A kozmetikai rész felkészítésében Linhart Rita, Németh Nikoletta és Varga Máté, a smink felkészítésében Sipos Zita, a kéz- és lábápolás rész felkészítésében Balogh Lajosné, Nagy Magdolna, Martizné Gál Enikő, a műköröm díszítés felkészítésében Sikari Edina vett részt. Linhart Rita, mint egykori szakértő és Varga Máté jelenlegi szakértő az évek során gyűjtött tapasztalataikat adták át nekem. Rengeteg gyakorlás szükséges, szerencsére lehetőségem volt, már az Euroskills előtt egy féléves tréningen részt venni, Papp Viktória Dórával. Emellett azt, hogy kijuthattam a WorldSkills-re Oroszországba a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tette lehetővé.

Milyen feladatokat kellet teljesíteni a versenyen?

Idén egy orosz tradicionális ruhához illő nail art feladattal kezdtük a versenyt. Ezt követően három féle gyantázási technikát kellett teljesíteni. Ebben az évben több összetett kezelés is szerepelt a test projektben. Az egyik tartalmazott egy arckezelést: ezen belül letisztítást, masszázst, maszk felrakását és hidratálást. Emellett comb- illetve hátkezelés is beletartozott, amit szintén letisztítással kezdtünk ezt egy lávaköves masszázs, ezt egy cellulit masszázs követte, majd pakolást készítettük és hidratáltunk. Ez után egy rövid manikűrt kellett készítenünk, reszeléssel és francia lakkozással. A másik hosszabb feladatban szerepelt egy érett bőr kezelése pedikűrrel együtt.

Hogyan lehet egy ilyen népszerű szakmában érvényesülni?

Mivel minden évben túljelentkezés van a kozmetikus szakmára, így folyamatos tanulással és képzéssel lehet érvényesülni. Ezért én is ezt folytatom. Emellett a következő megmérettetésre készülök, ami a 2020-as a grazi Euroskillsre és a munkámra koncentrálok.