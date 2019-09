Bedurvul az időjárás: a héten már számíthatunk talajmenti fagyokra

A portál szerint a hét közepén, szerdán még szeles idő várható sokfelé, viszont csütörtök reggelre mindez mérséklődik. A továbbiakban legyengül a légmozgás, valamint a kevés felhő, illetve a magasban felénk érkező hidegebb légtömeg együttes hatására sokfelé 5°C alá csökken a hőmérséklet. A fagyzugos, szélvédett völgyekben 0°C körüli értékeket is mérhetünk, így megérkezhetnek az első talajmenti fagyok. Helyenkén 2 méteres magasságban is fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, vagyis ezeken a tájakon gyenge fagy is előfordulhat.

Péntek reggelre sem változik jelentősen az időjárás, így számítani kell a fagyra érzékeny helyeken talajmenti fagyra, esetleg gyenge fagyra is. Emiatt érdemes felkészülni az őszi idő beköszöntére, a zöldséges- és virágoskertünkben a fagyra érzékeny növényeink védelmére.