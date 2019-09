Egekben a felvásárlási ár: borsot törtek a tejtermelők orra alá

Ahogy a portál írja, az erősödő infláció és az egyéb költségek továbbra is súlyos kihívást jelentenek a gazdák számára. Ráadásul a munkaerőköltségek és bérköltségek folyamatos emelkedését a tejtermelők tömegesen jelezték már.

A megnövekedett minimálbér is gondot okoz a munkaadóknak, mivel a magasabb keresetű dolgozók bérét is ugyanúgy emelni kell, hogy meg tudják tartani őket

- írják a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közleményében. Ahogy kitérnek rá, ebből feszültségek adódnak a termelők, a feldolgozók és a kereskedők között.

A költségek jelentősen változtak, a nyers tej felvásárlási ára pedig nem. Ez okozza a gondot. Drágább lett a szennyvíz díja, az áram, a vízdíj, a fuvardíj, az alkatrészek, a vegyszerek, tisztítószerek, a munkaruházat, a bérek, és ezek mind beépültek az önköltségbe. Ami eddig szerény nyereségként jelentkezett, azt mind a már említett dolgokra kell felhasználni

- mondta el Gamos András, a Paks-földespusztai székhelyű Milk-Men Kft. vezetője a portálnak. Kitért arra is, hogy míg 2014-ben a nyers tej literének felvásárlási ára 107,42 forint volt, úgy most két és fél éve 91–101 forintos sávban mozog. Ez a négy százalékos csökkenés nem fedezi már az emelkedő önköltséget sem. Ráadásul az is egyre nehezebb, hogy olyan munkaerőt találjanak, aki hétvégén és ünnepekkor is vállalja az elvégzendő nehéz munkát. Például az állatgondozási és fejési feladatokat. Hozzátette, ha továbbra is így maradnak az árak, akkor hangot kell adniuk tiltakozásuknak

Ha ezt nem hallják meg azok, akik a helyzeten tudnának változtatni, akkor a demonstráció sem kizárt vagy a magyar tejet nem itthon, hanem a külföldi piacokon értékesítik, ahol többet fizetnének érte. A nyers tej árának emelése nem a termelőkön múlik, hanem a felvásárlókon

- mondta Gamos András, aki arra is válaszolt, hogy mekkora emelés lenne elfogadható. Mint mondta a termelők szerint minimum 6-7 százalék, ami az önköltségeket fedezné.