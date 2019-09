Elkezdték betakarítani a napraforgót: idén közepes lett a termés

A gazdák megkezdték a napraforgó betakarítását, az első eredmények vegyesek, hektáronként 3,2–3,7 tonnás a termésmennyiség, de hallani magasabb eredményekről is. A megyében a jó átlagnak a hektáronként négy tonna fölötti mennyiség számít, idén úgy tűnik ez alatt lesz az eredmény, mondta el Dr. Vörös Géza agrármérnök. Keléskor, májusban, hűvös, csapadékos volt az időjárás, ami nem kedvezett a növénynek. A szárakon fehérpenészes rothadás is tapasztalható. A szeptemberben lehullott közel negyven milliméternyi csapadék szintén nem használt.

Több mint háromszáz hektáron vetettek napraforgót, melynek a betakarítását még nem kezdték el. A deszikkálást követően (érésgyorsítás) három napig esett az eső, így várniuk kellett, terveik szerint vasárnap kezdték el a betakarítást három kombájnnal. Ha minden jól alakul, akkor nyolc nap alatt végeznek a területtel, mondta a tengelici székhelyű Fito-Ten Kft. ügyvezetője, Kövecses Imre.

A termény egy részére kötöttek előre felvásárlási szerződést, de most úgy tűnik, az járt jobban, aki nem szerződött, mert a piaci ár most magasabb, mint korábban volt. A HO-s (magas olajsav-tartalmú) napraforgómag tonnájáért a száztizenhat-száztizenhétezer forintot is megadják a kereskedők. A környékbeli gazdálkodók a foktői Glencore Kft.-nek adják a terményüket, de a szolnoki feldolgozóba is sokan szállítanak. Nagy felvásárlók még a madár-eleséget, takarmányt készítő üzemek, a maradékot pedig külföldön próbálják meg értékesíteni a kereskedők, magyarázta Kövecses Imre.

A megkérdezett gazdálkodók elmondása szerint a napraforgó-termesztés nem mindig gazdaságos, ezért sokan inkább a repcét választják helyette. Szabó István nagykónyi gazdálkodó szerint, a repce nem zsarolja ki annyira a talajt, mint a napraforgó, és emellett kevesebb ráfordítással jobb eredményt lehet elérni vele, ha betartják a szükséges technológiát a termelők. A repcét most kell elvetni, sokan már el is vetették, a napraforgót viszont tavasszal. Nagyon fontos a fajtaválasztás is, mert a hazai gazdálkodók terményeinek a felvásárlási árát is befolyásolja a világpiac.

A kukorica betakarítása is hamarosan megkezdődik, idén tavasszal a gazdák a szokott kilencven–százezer hektárnál kevesebbet, csak hetvenezer hektárt vetettek a megyében. A vetésterület csökkenésének egyik oka, hogy alacsony volt a termény ára, tavaly például csak negyvenkétezer forintot fizettek tonnánként, két éve pedig harminchét–harminckilencezer forintot. Úgy tűnik, idén valamennyit emelkedik a tengeri tonnánkénti ára, de azt be kell látniuk a gazdáknak, hogy csak nagyon jó minőségű fajtákkal, kidolgozott és betartott technológiával versenyképesek a hazai és a külföldi piacon, mondta dr. Vörös Géza.