Hatalmas drogfogás: 1100 tő vadkendert nevelt a kukoricásban egy orosházi férfi

A gyanú szerint kábítószert tartalmazó növények mellett a nyomozók a termesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. A kendert kukorica között termesztették. Az Orosházi Rendőrkapitányság az ültetvényt telepítő 47 éves orosházi férfit kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vette. A gyanúsítottnak élettársa és két férfi is segített a növények gondozásában, ellenük is büntetőeljárást indítottak.

