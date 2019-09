Hatalmas beruházás Nyárlőrincen: milliárdokból újult meg az ovi

A több mint negyvenéves épület földszintjén átépítették a négy óvodai csoportszobát és a vizes blokkokat, új tálaló konyhát, orvosi szobát és logopédiai foglalkoztatót, illetve egy sószobát is kialakítottak. Az irodák a tetőtérben kaptak helyet.

A két eredeti épületszárny közé - közösségi térként is használható - tágas tornaterem épült, az intézmény udvari oldalán fedett teraszt, egyik szárnyában pedig bölcsődei egységet alakítottak ki. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósult beruházás során energiahatékonyságra törekedtek, korszerű és környezetkímélő épületgépészeti megoldásokat alkalmaztak, és teljes körű akadálymentesítés is megvalósult. A projekt keretében eszközöket is vásároltak: elsősorban a bölcsődei egység alapfelszerelését és az újonnan kialakított helyiségek berendezéseit.