Tömegeket keresnek Kelet-Magyarországon: havi 300 ezres nettó, végzettség nem kell

A napokban jött szembe velünk két álláshirdetés az Irányár nevű magazin, szeptember 16-án megjelent számban, ami felkeltette az érdeklődésünket. Az álláshirdetésben erős fizikummal rendelkező, férfi munkavállalókat kerestek különböző segédmunkás pozícióra, magas fizetését ígérve. A hirdetésben a keleti országrészben történő munkálatokra kerestek embert, a Tisza magyarországi szakaszának teljes vonulatára, valamint Békés megye területére.

Fakitermelési munkálatok:

Az első hirdetésben fakitermelési munkálatokra, csak segédmunkás pozícióba keresnek, kitartó és jó fizikummal rendelkező férfi munkaerőt. Átlag munkaidőben végezhető, hétfőtől-péntekig tartó munka egyetlen hátránya talán az utazás lehet, hiszen a Tisza teljes magyarországi szakaszán kell váltakozva dolgozni. Ezzel szemben motiváló lehet a fizetés, mivel 12 000-15 000 forintot nettót kínálnak naponta, természetesen teljesítménytől függően. Ha a legrosszabb esetben, csak az alsó határt érjük el, akkor öt napra 12 000 forinttal számolva, két hét után, nettó 60 000 forintot tehetünk zsebre. 15 000-el számolva ez az összeg már nettó 75 000 forintra ugrik. Havi fizetésként pedig akár nettó 300 000 forintot is hazavihet egy szorgalmas munkás.

Kézi lapátolás:

A második hirdetésben vízátvezető zsilipek iszaptalanítására és tisztítására keresnek erős fizikummal rendelkező férfi munkavállalókat. A séma itt is hasonló, teljesítménytől függ mennyit kereshetünk, de az átlag ebben a munkakörben is nettó 12 000-15 000 forint/nap. A kézi lapátolásért szintén nettó 60 000-75 000 forintot zsebelhetünk be, viszont itt előnynek számít, hogy fix helyen kell végezni a munkát, Békés megye területén. Havi fizetésként itt is, akár nettó 300 000 forintot is be lehet zsebelni a szorgalmas munkával.

Megéri a keleti régiót választani?

Azt már tudhatjuk, hogy a keleti országrészben a fizetések összege sokkal alacsonyabb, mint az országos átlag. Ráadásul a foglalkoztatási arány elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta pedig az átlagos több mint kétszerese. Ennek ellenére, aki nyitott szemmel jár, belefuthat olyan hirdetésekbe, mint a fent említettek is, amelyek kedvező fizetést biztosítanak a munkavállalók számára. A most talált álláshirdetések alapján arra lettünk kíváncsiak, hogy mi a helyzet jelenleg az országban. Miként alakul a munkanélküliség aránya megyékre bontva?

Először az országos helyzetet vizsgáltuk meg. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, a 2019. május–júliusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 158 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 3,4 százalék volt. A nők mutatói javultak, miközben a férfiak körében stagnált a munkanélküliség.

A legfrissebb számok továbbá azt mutatják, a legrosszabb helyzetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van. Elmondható, hogy ebben a régióban, az elmúlt évhez képest a KSH munkaerő-felmérése alapján a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma egyaránt csökkent. De a foglalkoztatási arány elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta pedig az átlagos több mint kétszerese volt. Ráadásul az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlagtól elmaradva 109 ezer forinttal alacsonyabb volt.

Szorosan a dobogó második és harmadik fokán helyezkedik el Békés és Nógrád megye is. Békés esetében 6,2 százalék a a regisztrált munkanélküliek száma, Nógrádban ez a szám sokkal több, 6,9 százalék. A fizetések terén Békésben az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országostól elmaradva 96 ezer forinttal volt alacsonyabb, Nógrádban viszont 85 ezer forinttal.

Nagyon érdekes tény, hogy a regisztrált munkanélküliek száma Veszprém- és Győr-Moson-Sopron megyében a legalacsonyabb. Míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8,9 százalék, addig Veszprém megyében a foglalkoztatási arány meghaladta a hazai átlagot, a munkanélküliségi ráta 1 százalék alá csökken, egészen pontosan 0,8 százalékra. Ehhez képest kicsivel van lemaradva Győr-Moson-Sopron megye, ahol a munkanélküliségi ráta 1,5 százalék.

Ez persze a fizetésekben is hatalmas különbségeket mutat. A KSH adatai szerint, Veszprém megyében az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete csupán 31 ezer forinttal alacsonyabb a hazai átlagnál. Míg Győr-Moson-Sopron megyében ez a szám lényegesen kevesebb, itt csupán csak 10 ezer forinttal alacsonyabb az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a hazai átlagnál.