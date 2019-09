Jó hír a gazdáknak: agrárcentrumot nyit a Takarék Csoport

A takarékok 28 ezer agrárügyfél számláit vezetik, 18 ezer hitelszerződést kezelnek és több mint 10 ezer gazdának nyújtanak finanszírozást. Piacvezetők az Agrár Széchenyi Kártya közvetítésében, háromból két ügyfél a Takarék Csoportnál veszi igénybe az államilag támogatott hitelkonstrukciót.

Az élelmiszergazdaság hitelállománya dinamikusan növekszik, immár meghaladja az 1200 milliárd forintot. A bankcsoport agrárállományának növekedése az elmúlt két évben meghaladta a piaci átlagot, így hitelállományunk már több mint 180 milliárd forint, piaci részesedésünk pedig 22,3 százalék százalék. 2023-ra 25 százalékos piacrészt szeretnénk elérni, azaz minden negyedik forint finanszírozást takarékbanki forrásból biztosítani a hazai agrárium és feldolgozók számára

- hangsúlyozta Vida József. A Takarékbank elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy a dinamikus ágazati növekedés a Vidékfejlesztési Program beruházásaiban végzett finanszírozási tevékenység eredménye. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal kidolgozott VP Komplex termék a vártnál is kedvezőbb eredménnyel szerepelt a banki finanszírozási versenyben. A kampány során eddig több mint ezer beruházás megvalósulásához járult hozzá a Takarék Csoport, és közel 45 milliárd forint értekben kötöttek kisebb-nagyobb finanszírozási szerződéseket.

A pénzintézet most újabb szintet lépett. A hazai bankszektorban egyedülálló módon egy rugalmas, az agráriumhoz értő, de a takarékokra jellemzően közvetlen ügyfélkiszolgálású, önálló üzletág kezdte meg működését idén májusban az új Takarékbankon belül. Akkor öt városban indult el a projekt, amelyet a takarékok október végi végső egyesülését követően az egész országra kiterjesztenek Hét, történelmileg és földrajzilag összetartozó térségből alakították ki a régiókat, amelyekben összesen 58 agrárcentrum nyílik meg, 200 ügyintézővel.

A most bejelentett agrárcentrumok a bankfiókokban vagy azok közvetlen közelében lesznek, alapvetően finanszírozási megoldásokkal foglalkoznak majd. A helyszínek kiválasztása során a cél az volt, hogy az ügyfelek számára maximum 30-40 kilométeren belül elérhető legyen a szolgáltatás. Emellett a számlavezetési és befektetési szolgáltatások továbbra is elérhetőek lesznek minden Takarékbank fiókban az agárügyfélkör számára is.

Az állandó hullámzásban lévő agrárium nem ér rá hosszú ügyintézésre, ennek az ágazatnak a gazdálkodását a biológiai, időjárási és piaci ciklusokhoz kell igazítani, és mi ezzel tisztában vagyunk. A hálózat a teljes agrárügyfélkör kiszolgálását ellátja üzemmérettől függetlenül, de ezen felül minden 200 hektár/üzemméretet elérő vagy meghaladó szántóföldi termelőhöz és az azzal egyenértékű állattenyésztő, kertész, szőlész-borász vagy élelmiszerfeldolgozó ügyfélhez dedikált agrárügyfélkapcsolati menedzsert delegálnak, akik a telephelyükön szolgálják ki a partnereket. A menedzserek autóval, laptoppal, telefonnal felszerelt mobil bankárok, akik „házhoz mennek” és az általános szolgáltatásokon kívül akár már a szántóföld szélén is adnak finanszírozási és számlevezetési ajánlatot. Ez a kiszolgálás azért is hatékony, mert agrárvénával rendelkező kockázatkezelők bírálják el a kérelmeket, ők is a csapat részét képezik

– hangsúlyozta Hollósi Dávid az agrárüzletág vezetője.

A finanszírozói hálózat képzését a Takarék Csoport szakemberei a nemzetközi agrárszakmai vásárokon tett látogatások, külföldi agrárbankokkal és szolgáltató szervezetekkel való találkozók, illetve a szakmaközi partnereik által tartott tematikus képzésekkel biztosítják. Az agrárügyfélkapcsolati menedzserek így nemcsak termékeket tudnak ajánlani, de más pénzügyi segítséget is nyújtanak, hiszen a képzéseken és az elemzéseken keresztül naprakész információik lesznek a trendekről, a piacokról vagy az árakról. Ezeket a feladatokat a Mezei Dávid által vezetett uniós agrártámogatási igazgatóság látja el.

Az új üzletág nemcsak modern kiszolgálással, de korszerű termékekkel is jelentkezik. Ennek keretében bevezetik a „Barázda” elnevezésű termőföldvásárlási hitelterméket, amely kapcsán háromféle megoldás közül választhat az ügyfél. Az elsőnél a megvásárolni kívánt földterülethez szükséges hitelt gyorsított eljárás keretében hagyják jóvá. Újításnak számít a földvásárlási hitelkeret, amelyet olyan termelőknek ajánlanak, akik rendszeres földvásárlók a piacon, szeretnének termőföldet vásárolni, de még nem tudják pontosan hol és mennyiért. Ez a konstrukció biztosítja, hogy az ügyfél a banki döntéssel a háta mögött bármikor ajánlatot tehessen az eladó földekre. A harmadik konstrukció a klasszikus földhitel, amikor a teljes gazdálkodás vizsgálata után hitelezik meg a gazdálkodót. Az új Takarékbank még az idén bevezet két kedvezményes agrárbankszámlát is. Az egyiket a kisüzemek, a másikat a közép- és nagyüzemek működésére fejlesztették ki.

A Takarékbank célja, hogy a hazai gazdálkodói kör teljes szolgáltatást kapjon. A forgóeszköz-szükségletet az Agrár Széchenyi Kártya program, a normatív támogatások előfinanszírozása biztosítja, a beruházási oldalon a telephelyfejlesztés, géplízing és a termőföldhitelezés lesz a legfontosabb szolgáltatás. A nagyobb ügyfeleknek ezentúl is egyedi ajánlatokkal szolgál majd a Takarékbank, és a közeljövőben létrehoznak egy prémium agrár- és élelmiszeripari csoportot is, ahol extra szolgáltatásokat nyújtanak a partnereknek.