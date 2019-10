Határon átívelő gigaberuházás: így javítanák a Tisza vízminőségét

Istókovics Zoltán a Csongrád megyei település szennyvíztisztító-telepén megvalósuló fejlesztéseket bemutató sajtótájékoztatón elmondta, a cég az Aradi vízművekkel közösen pályázott a környezetvédelmi beruházásra. 2,55 millió euró uniós támogatást nyertek el, melyet romániai és magyarországi források egészítenek ki a vállalkozások önereje mellett.

Az aradi cég a Körös mentén Borosjenőn (Ineu) és Gurahoncon, valamint a Marosnál Aradon és Lippán (Lipova) korszerűsít, illetve épít szennyvíztisztító-telepet. A határ magyar oldalán 966 ezer euróból az algyői és a szegedi szennyvíztisztító technológiáját fejlesztik tovább. Az üzemirányítási rendszer modernizációja mellett kicserélik a telepek villamosenergia-fogyasztásának akár 40 százalékát is adó levegőztető berendezéseket, valamint más elavult, elhasználódott eszközöket. A kezelt szennyvíz fizikai és kémiai paramétereit mérő - részben távolról is elérhető - rendszert is kialakítanak - ismertette a szakember. A 2021 májusáig tartó projekt keretében a két cég közös mérési adatbázist hoz létre, valamint folyamatos elemzéseket végez és megosztják üzemeltetési tapasztalatikat is.