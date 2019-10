Bejelentették: még több pénzt fordítanak a családi autóvásárlási támogatásba

További 2 milliárd forintot biztosít a kormány a nagycsaládosok autóvásárlási programjára

- jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. Ahogy a portál írja, a kancelláriaminiszter arról számolt be, hogy eddig 16 ezer kérelmet nyújtottak be 7 személyes autó vásárlására, 9000 határozat született a 2,5 millió forintos támogatásról.

Ezek 24 százaléka Dacia, 10 százaléka pedig Skoda vásárlására szólt. A minszter arról is beszélt, hogy Eddig több mint 40 ezer igénylést nyújtottak be babaváró támogatásra, és már 30 ezer szerződést meg is kötöttek, ennek 80 százaléka a legmagasabb összegről, 10 millió forintról szól.

Hónapokat kell várni az új kocsikra

Korábban a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy jellemzően nem raktárról, hanem közvetlenül a gyártásból tudják kiszolgálni a vásárlókat. Erdélyi Péter közölte, ez azt jelenti, hogy a rendeléstől számított 5-8 hónap alatt tudják a kereskedők leszállítani a járműveket.

A 2,5 millió forintos támogatás sok típus esetében azt jelenti, hogy a nagycsaládosok közel fél áron juthatnak hozzá az autóhoz. A támogatás nem befolyásolja az egyénileg érvényesíthető kedvezményeket

- mondta az elnök.