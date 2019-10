Lasszóval kell fogni az autóbuszvezetőket: ezekben a megyékben a legrosszabb a helyzet

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy október 1-jétől egy állami társaság, a Volánbusz Zrt. látja el az ország egész területén a közúti helyközi személyszállítást, melyet előtte 7 regionális közlekedési központ látott el. Az integráció alapvetően a közúti közösségi közlekedés fejlesztését célozza meg. A Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona szerint az egyesülés által az utasok igényeit magasabb szinten tudják kiszolgálni, emellett egy költséghatékonyabb és szervezettebb működést tudnak garantálni.

Az egyesülés nem befolyásolja sem a menetrendet, sem a tarifát, a járművek és az autóbuszvezetők ugyanazokon a viszonylatokon fognak közlekedni és ugyanazokon a megállóhelyeken fognak megállni

- mondta a közlekedési vállalat elnök-vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy az integráció úgy fog megvalósulni, hogy a közlekedési központok beolvadnak a Volánbusz Zrt.-be, azaz a munkatársak jogutódlással átkerülnek a társasághoz. Az egyesülés után a Volánbusz 19 ezer fős nagyvállalattá, Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójává vált. Az elnök-vezérigazgató nyilatkozata szerint az átszervezéssel együtt jár a menetrendek összehangolása is, melynek eredményeként ugyanahhoz a teljesítményhez elvileg kevesebb autóbusz és autóbuszvezető szükséges. A párhuzamos közlekedés felszámolásával jelentősen csökkenhetnek a működési költségek a vállalatnál.

Itt van a legnagyobb hiány

Mint ahogyan a Magyar Postánál is, a Volánbusz Zrt.-nél is az a legfőbb probléma, hogy elképesztő különbségek vannak az egyes régiók között: van, ahol egyáltalán nincs sofőrhiány, máshol pedig azonnal fel tudnának venni több embert is. Az átszervezés előtt a vállalat azt közölte, hogy a közúti helyközi személyszállítási vállalatoknál 5 százalék körüli volt a betöltetlen álláshelyek aránya, tehát nagyjából 900-1000 fő hiányzott a rendszerből, többségében autóbuszvezetők és járműkarbantartók.

Kíváncsiak voltunk, milyen állásokat kínálnak a Volánnál az átszervezés után, és hogy melyik régióban a legsúlyosabb a munkaerőhiány. A Volán karrieroldalát böngészve az a legszembetűnőbb, hogy a korábban említett több száz fős munkaerőhiánnyal ellentétben csupán néhány álláshirdetés található meg a honlapon, szám szerint csak 38 darab. Árulkodó lehet azonban, hogy egy budapesti álláshirdetésen kívül egyetlen állásnál sincs megadva a jelentkezés határideje, tehát folyamatosan keresnek az adott pozíciókra embert. Ha pedig megnyitjuk véletlenszerűen az egyik álláshirdetést, akkor kiderül, hogy az adott pozíció alatt több munkavállalót is keresnek.

Egy autóbuszvezetői pozíciót megnyitva kiderül, hogy egy hirdetés alatt több helyre, több embert is keresnek – Vas megyében például ennyi településre

Autóbuszvezetőket főként Budapesten és Pest megyében, Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, Vas megyében és Fejér megyében keresnek, és kivétel nélkül mindegyik felsorolt megyében több forgalmi üzemben is akadnak üres helyek.

A volános autóbuszvezetőknek alapfokú végzettséggel, betöltött 21. életévvel, PÁV II. alkalmassággal, „D” kategóriás jogosítvánnyal és GKI kártyával kell rendelkeznie a munkakör betöltéséhez, a vállalat pedig stabil vállalati hátteret, 100%-ban bejelentett munkaviszonyt és a munkavállalók részére ingyenes utazási lehetőséget kínál a társaság járatain.

A vállalat álláshirdetésében leírja, hogy a GKI kártya megszerzését támogatják, illetve a „D” kategóriás jogosítvány sem feltétlenül alapelvárás, ugyanis „C” kategória megléte esetén képzési lehetőséget nyújtanak a jelentkezőknek.

De nem csak autóbuszvezetőt keresnek, más állásokból is akad bőven a vállalatnál. Fótra autófényezőt, Tatabányára autómentőt, Százhalombattára diszpécsert keresnek, de vannak esztergályos, forgalmi szolgálattevői, gumiszerelői, munkaátvevői, zsírzói, klímaszerelői és karbantartói pozíciók is üresen. Székesfehérváron, Cegléden, Fóton, Monoron és Százhalombattán is hegyekben állnak a karosszéria lakatos állások, ám vannak olyan állások, ahova még nagyobb a hiány.

A buszvezetők mellett tömegeket keresnek még autószerelői pozícióba Dunaújvárosba, Mórra, Székesfehérvárra, Ceglédre, Fótra, Monorra és Százhalombattára, de az autóvillamossági szerelők után is két kézzel kapkodnak, akiknek Százhalomhattán, Szigethalmon, Monoron, Tatabányán és Dunaújvárosban lenne lehetőségük elhelyezkedni a vállalatnál.

Érdekes, hogy az álláshirdetések tanúsága szerint Kelet-Magyarországon egyáltalán nincs munkaerőhiány, viszont Vas megyébe, Győr-Moson-Sopron megyébe és Komárom-Esztergom megyébe folyamatosan keresnek munkaerőt, a legsúlyosabb helyzet pedig Pest megyében és Fejér megyében van.

Míg a keleti országrészben egyetlen állást sem hirdettek meg, addig Komárom-Esztergom megyében 3, Győr-Moson-Sopron megyében 1, Vas megyében 1, Fejér megyében 8, Pest megyében pedig 26 álláshirdetés található, melyek több pozíciót is magukban foglalhatnak, mivel egy hirdetés alatt több dolgozót is keresnek. A legtöbb nyitott lehetőség, összesen 9 darab Fóton található, de Százhalombatta is 5, Cegléd és Monor pedig 3-3 álláshirdetést tudhat a magáénak.

Keresik a megoldást

Bár az átszervezéssel sikerült néhány pozíciót racionalizálni, megszüntetni és összevonni, úgy tűnik, még mindig akadnak hiányzó dolgozók a vállalatnál.

Minden autóbuszvezetőre, műszaki munkatársra szükségünk van, és meg is teszünk mindent annak érdekében, hogy megtartsuk a kollégákat. Emellett folyamatosan toborzunk

- mondta az elnök-vezérigazgató. A vállalat szerint a betöltetlen álláshelyek mértéke nem okozott gondot a szerződéseik teljesítésében, a folyamatos toborzókampányoknak köszönhetően pedig igyekeznek mérsékelni a munkaerőhiányt. Ilyen kampány volt például a toborzóbusz elindítása, amely az országot járva próbálja megismertetni az állami cégnél található álláslehetőségeket.

A szakszervezetek szerint azonban további béremelés nélkül nem lesz vonzó Volánosnak lenni, mivel már most is sok munkavállalót szipolyoztak el a többet ígérő vállalatok a versenyszférából. Bár az állami vállalatoknál 3 évre megállapodtak a bérek 30 százalékos emeléséről, a buszvezetők még mindig 15 százalékkal vannak lemaradva az átlagkeresettől, ezért a szakszervezetek szeptember végén bejelentették, hogy további bértárgyalásokat kezdeményeznek.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán