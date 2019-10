Nagykanizsa 6 milliárdból fejleszt: 200 hektárral bővítik az ipari parkot

A Terület- és Településfejlesztési Program (TOP), valamint a Modern városok program jóvoltából bővülhet a nagykanizsai ipari park. A fejlesztés első lépéseként a héten elkezdődött az M7-es autópálya nagykanizsai keleti lehajtója és a 7-es főút között egy új körforgalmú csomópont kiépítése, amely a zöldmezős beruházás területének feltárását teszi lehetővé, mondta el Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára.

Közel négy év kellett az előkészületekhez, hogy megkezdődhessen az iparterület bővítése, amelynek 70 hektáros területét a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (Nipüf) a Modern városok programjának részeként, első ütemben pedig további 20 hektárt az önkormányzat a TOP program keretéből tesz befektetésre alkalmassá.

Nagykanizsa több mint 8 milliárd forintot használhat fel a TOP program keretéből, s ebből az összegből közel 3 milliárd forintba kerül az új iparterület feltárása, közművesítése. A már készülő új körforgalom 370 millió forintos beruházást igényel, tudatta Dénes Sándor polgármester.

Már folynak tárgyalások potenciális befektetőkkel arról, hogy a bővülő ipari parkban hozzanak létre új beruházásokat, az önkormányzat pedig félmilliárd forintos költséggel egy bérbeadásra szánt iparcsarnokot is épít a közeljövőben, mondta Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy a Nipüf részéről 70 hektáron megvalósuló fejlesztés mintegy 3 milliárd forintba kerül.

Az újonnan épülő körforgalom alépítménye még idén ősszel elkészül, tavasszal az útburkolat is rákerül, így várhatóan május végére fejeződik be az építése. A csomópont lehetővé teszi az újonnan kialakítandó iparterület és a meglévő ipari park közvetlen csatlakozását is az M7-es autópályához, közölte Szmodics Zoltán projektmenedzser.

MTI Fotó: H. Szabó Sándor