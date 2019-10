Rengeteg magyar nő végzi el ezt az OKJ-t: rommá kereshetik magukat?

Manapság egyfajta státuszszimbólummá vált a mű- vagy épp a zselés köröm. Bátran kijelenthetjük, hogy a legtöbben úgy gondolják, hogy ha valakinek nincsen szépen ápolt körme, akkor nem is lehet elég igényes. Ráadásul bizonyos munkakörökben (többek között bankban, pénztárosként vagy pedagógusként) szinte kötelezővé és alapvető tisztasági normává vált az ápolt köröm. Nem véletlen, hogy az utóbbi tíz évben gombamód szaporodnak a műkörmösök a fővárosban és vidéken egyaránt.

Műkörmösnek lenni manapság igazi trenddé vált, a kreatív kétkezi munka igazi reneszánszát éli. Úgy tűnik, nem tud annyi műkörmöst „kitermelni a rendszer”, aki ne találna ma munkát a piacon. A szakemberek azt mondják, hogy a szakma képviselői most „kitöltöttek egy rést” vidéken, ellenben a fővárossal, ahol folyamatos marketing munkára és hirdetésekre van szükség ahhoz, ha valaki talpon akar maradni.

Most hirtelen nagyon népszerűvé vált a műkörmös szakma és aki jó szakember, az igen gyorsan megtalálja a maga ügyfélkörét. Óriási rá az igény, és emiatt akár többen is jól megférünk egymás mellett. Szerintem ez a leggyorsabban fejlődő szakma, mert ha még azt csinálnám, amit tavaly, akkor nem élnék meg; ha pedig azt a munkát végezném, amit tíz éve, akkor már nem is létezhetne a vállalkozásom. Hogy mire gondolok? Amikor elkezdtük a szakmát, akkor tipet ragasztottunk, és ha egy csíkot húztam a körömre, akkor már átléptem a határokat. Ma pedig nagyon gyorsan kell anyagot vásárolni, begyakorolni a technikákat és eladni az ügyfeleknek. És még így is sok olyan eszköz, lehetőség bent marad a fiókban, amit egyszer megvettem és nem kedvelték meg. A leginkább anyagigényes szakma a mienk, folyamatosan meg kell újulni ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. Rengeteg pénzt el lehet költeni, de nekem is boldogságot okoz, amikor megveszem ezeket

– mondta a HelloVidéknek Greksa Katalin, aki egy somogyi kisvárosban dolgozik műkörmösként több mint tíz éve.

Egyértelmű az is, hogy minél több műkörmös dolgozik egy településen, annál jobban járnak az ügyfelek is. A konkurencia ugyanis a még jobb teljesítményre sarkallja a szakembereket, akik egyre újabb és újabb technikákkal, a színek elképesztő választékával és a minták ezerszínű lehetőségeivel igyekeznek a vendégkörüket megtartani és bővíteni. Ráadásul mindenki eldöntheti azt, hogy szépségszalonban vagy otthon szeretné széppé varázsoltatni a körmeit. Nem csoda, hogy a szakma minden eddiginél népszerűbb. És sokan nem is néznek a mélyére.

Sok vállalkozás bedőlt az évek alatt, mert az emberek első ránézésre csak azt látják, ami úgymond a kirakatban van. Pedig a műkörmös szakma rengeteg háttérmunkát kíván, képzéseket, a folyamatos megújulást. Sokszor a szabadidőnket kell feláldozni ahhoz, hogy ha sikeresek akarunk lenni. Azt látom, hogy most lépett a piacra az a generáció, aki azt gondolja, hogy azért megy műkörmösnek, mert az egy gyorsan, jó keresethez juttató szakma. Bele sem gondolnak a hátterébe. Sajnos a tanfolyam is gyakran erről szól, amiért komoly pénzeket kell fizetni, legalább kettő átlagfizetést összegyűjtve rá. De ez csak a cukormáz, alatta van a torta. Ha valaki azonban komolyan gondolja, akkor megéri a rengeteg befektetett energiát, mert értéket teremt, amivel örömet okozok másoknak

– magyarázta a szakember.

Az elmúlt évek alatt a műkörmös szakma presztízse egyre növekedett és ez a tendencia ma is jól látható. A tapasztalatok szerint az ápolt és igényes körmökre ma már szinte mindenkinek igénye van, kortól és nemtől függetlenül.

Én mellékállásban dolgozom műkörmösként, mert egyszerűen imádom ezt a kreatív és művészi munkát. Napközben pedagógusként tevékenykedem, majd a késő délutáni órákban egy szépségszalonban alkotok a női kezekre. Ez a kétfajta munka jól kiegészíti egymást: foglalkozhatok gyerekekkel, akiket tanítok, aztán kiélhetem a belső kreativitásomat. Azért végeztem el a műkörmös tanfolyamot, mert már egészen kisgyerekként szerettem festeni, rajzolni. Hiába a művészi lélek, elhivatottság és folyamatos továbbképzés nélkül azonban biztosan nem tudnám megtartani az ügyfeleimet

– mesélte Horváth Krisztina, aki Pécsett egy szépségszalonban képviseli a műkörmös szakmát.

Hozzátette, hogy egy Pécshez hasonló nagyságú városban szinte minden sarkon akad egy-egy műkörmös. Ezért itt a tehetség vagy a szakmai kompetencia nem elég. Hirdetések, akciók, kedvezmények, közösségi média kampányok és más, jó ötletek kellenek ahhoz, hogy valaki talpon tudjon maradni.

Észrevettem, hogy többen elég kényelmesek és az egész napos munka, stressz és mókuskerék után nincs már kedvük újra elindulni otthonról. Ezért gondoltam azt, hogy ha „házhoz menő szolgáltatást” vállalnék, akkor azzal egyfajta piaci rést sikerülne kitölteni. Én ráadásul nagyon szeretem az embereket és szívesen utazom is. Miután elvégeztem a tanfolyamot olyan felszereléseket vásároltam, amelyek mobilak és könnyen hordozhatók. Készítettem egy folyamatosan frissülő közösségi oldalt, de gondolva az idősebb generációkra szórólapokat is terítettem vidéki falvakban. Nagyon gyorsan érkeztek az első megkeresések, például olyan, idősebb hölgyektől, akik az unokájukhoz Budapestre utazva szerettek volna szép, ápolt körmöket. Mások azért szeretik az otthoni szolgáltatást, mert amíg készül a köröm, addig el tud indítani egy mosást vagy bekapcsolja a mosogatógépet. Mire lejár a program, mi is pont végzünk

– mutatott rá a vidéki lehetőségekre Kovács Fruzsina, aki kaposvári lakosként járja a várost, de a környékbeli településekre is szívesen „kitelepül”.

A műkörmös tanfolyam azonban nem egyetlen képzés elvégzését jelenti. A műkörömépítő OKJ képzés csak az első lépés, ami magában foglalja a tanfolyam díját, az állami vizsga és a modulzáró vizsga díját. Emellett szükséges egy tanulócsomag vásárlása is, így a költségek jelenleg 110-250 ezer forintot is jelenthetnek. Továbbá ott vannak a díszítő és a technikai továbbképzések, ahol a paletta igen széleskörű mind témájában, mind a képzés árában. Emellett lehetőségként felmerülnek a körmös táborok, workshopok, technikai oktatások, versenyfelkészítők alap-, haladó- és profi szinten.

Mennyit lehet műkörmösként keresni? Nos, erre nem könnyű egyértelmű választ adni, mert nagy a szórás a szolgáltatások árazásában Magyarországon. A HelloVidék ezért megnézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb (2016-os - sic!) adatsorát . Mivel a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében (FEOR) nem szerepel önálló foglalkozás-kóddal a műkörmös, így a kozmetikus (5212), illetve a manikűrös-pedikűrös (5213) foglalkozások jövedelmi statisztikái szolgálhatnak iránymutatóként. Az adatok szerint 2016-ban kozmetikusként átlagosan alig több mint 134 ezer forintot lehetett hazavinni, míg a manikűrös-pedikűrös foglalkozásban átlag 138 ezer forint körül alakult a havi jövefdelem. Itt fontos megjegyezni, hogy a statisztikákat jelentősen torzíthatja, hogy bőven lehet feketézés ezekben a szektorokban. Gondolj csak bele, Te hányszor kapsz számlát a fodrászodtól?