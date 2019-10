Átalakult a mátészalkai cég: saját forrásból növelték gyártókapacitásukat

Az eseményen Nagy István agrárminiszter elmondta, a tejtermékgyártás az egyik legjelentősebb szakágazat az élelmiszeriparban, a foglalkoztatás, az árbevétel és a beruházások tekintetében a tejipar részesedése az ágazatban megközelíti a 10 százalékot.

A tejtermékgyártásban működő, több mint 6600 munkavállalót foglalkoztató közel száz cég 316 milliárd forint árbevételt realizált az elmúlt évben

- közölte a tárcavezető.

Elmondta, hogy a magyar tejipart a 2014 és 2020 közötti időszakban közel 26 milliárd forint hazai és uniós támogatás segíti. A miniszter beszélt arról is, hogy a tejtermékgyártás az egyik leginnovatívabb élelmiszeripari szakágazat is, mivel folyamatos a termékfejlesztés és a fogyasztói igények követése. Emellett előtérbe került a laktózmentes termékkörök bővítése, valamint a magasabb feldolgozottságú termékek, például a tejdesszertek előállítása is.

Nagy István megjegyezte, a tejfeldolgozáshoz kapcsolódó termékköröknél (friss tej, túró, tejföl és kefir) a hazai beszállítók aránya a 90 százalékot minden kiskereskedelmi lánc esetében meghaladta, és az UHT-tej esetében is 80 százalék körüli ez az érték. Szautner Péter, a társaság vezérigazgatója elmondta, a bővítés egy ötéves kapacitásbővítési folyamat első része, amelynek révén a mátészalkai tejüzem 25 százalékkal több tejterméket tud előállítani.

A most megvalósult fejlesztés révén a túróalapanyag-kapacitás 25 százalékkal, míg a csomagolókapacitás 50 százalékkal nőtt a gyárban. A FrieslandCampina a következő négy évben a hazai piaci pozícióinak megerősítése mellett felkészül az exportpiacokra történő kilépésre is

- tette hozzá.

A társaság 45 északkelet-magyarországi tejtermelőtől vásárol fel évente mintegy 45 millió kilogramm nyerstejet, melynek háromnegyedét helyben dolgozzák fel. További 350 hazai beszállítótól alapanyagot, segédanyagokat és szolgáltatásokat vásárol a FrieslandCampina.

A cég a túró alapú desszertek, snackek, vajkrémek, tejalapú italok és tejszínek mellett évente mintegy 6 ezer tonna sajtot gyárt, ennek nagy részét a termékek gyártásához használják fel. A Pöttyös Túró Rudiból naponta egymillió darab készül, ezen kívül 26 millió doboz krémtúrót és 5 millió doboz vajkrémet gyártnak évente Mátészalkán

- mondta a vezérigazgató.

Az élelmiszeriparban meghatározó holland Royal FrieslandCampina N.V. több mint száz országban van jelen, a cégcsoport 22 ezer munkavállalót foglalkoztat világszerte, évi nettó árbevétele meghaladja a 12 milliárd eurót. A nyilvános cégadatok szerint a 2018-ban átlagosan 462 munkavállalót foglalkoztató FrieslandCampina Hungária Zrt. tavaly 30,9 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 2,1 milliárd forint adózott eredményt ért el.