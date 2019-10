Hatalmas átalakulásra számítanak a mezőgazdaságban: így látják a problémát a nagy cégek

Ahogy a portál írja, egy évvel ezelőtt a Bayer felvásárolta a Monsantót, amit a világ talán legrosszabb hírnevű cégének tartanak. Ezzel a cég a világ legnagyobb vegyipari-agrárvállalatává vált, ami azzal járt, hogy a világ első számú vetőmag- és növényvédőszer-forgalmazója lett. Hogy elkerüljék azt, hogy rossz szemmel tekintsenek a vállalatra, beolvasztották a Monsanto márkanevet, majd rá egy évre, a most szervezett kétnapos konferencián ismertette a környezettudatos, fenntartható mezőgazdaság jövőjéről szóló elképzelését a Bayer.

A rendezvényen nem csak kutatók, de a mezőgazdaság különböző területeiről érkező szakemberek is részt vettek. Az itt felsorakoztatott környezettudatos tervek pedig, könnyen átalakíthatják a jelenleg használt gyakorlatokat és a már jól ismert folyamatokat, mivel a Bayer könnyen befolyásolja a piacot.

Ápláljuk az emberiséget úgy, hogy nem éheztetjük a bolygót

- így szólt a konferencia jelmondata. Ez pedig kiválóan szemlélteti a jövő kihívását.

A népesség folyamatosan növekszik, de az emberek élelmiszerellátása a jelenlegi módszerekkel nem fenntartható. A mezőgazdaság viszont már most borzasztóan környezetszennyező, arról nem is beszélve, hogy folyamatosa pusztulnak a természetes erdőterületek is. Az erdőirtásoknak köszönhetően még kevesebb fa van jelen a bolygónkon, ami azzal is jár, hogy a növények nem kötik meg a légkörből a szén-dioxidot, a globális felmelegedés éppen ezért felgyorsult.

Éppen ezért a Bayer hatalmas célokat tűzött ki maga elé

2030-ra csökkentenék 30 százalékkal az üvegházhatású gázok kibocsátását cégük tevékenységeiben,

30 százalékkal csökkentenék a környezeti hatásokat is,

valamint szeretnének fenntartható gazdálkodáshoz megfelelő digitális eszközökkel és lehetőségekkel ellátni 100 millió kistermelőt.

Egyelőre még a cégen belül sem tiszta, pontosan hogyan fogjuk elérni ezeket a célokat, nincs részletes terv, nincs pontos vezérvonal – éppen ezért a belső folyamatokban is óriási kihívást jelent, hogy tartani tudjuk a vállalásokat

- mondta Klaus Kunz, a terméstudományi divízió üzleti és fenntarthatósági elnöke.

Továbbra is kitartanak a glifozát mellett

A vállalatnak szüksége lenne arra, hogy jobb eredményeikkel jobb színben tűnhessenek fel, hiszen a múlt évben leginkább a Roundup nevű, glifozát tartalmú gyomirtójuk miatt kerültek előtérbe. Az Egyesült Államokban rengeteg per zajlott a cég és olyan emberek között, akik rákbetegségüket ennek a szernek tulajdonítják. Ezt követően a cég hazájában, Németországban is bejelentették, hogy 2023-ig ki szeretnék vezetni a használatát.

A Roundup széles körben ismert és használt gyomirtó, ráadásul olyan erős, hogy elég vele egyszer permetezni egy szezon alatt. A szer egészen a gyökércsúcsokig hatol, és hatékonyan irtja ki a gyomokat. Ez viszont rendkívül veszélyes, mivel a permetszer képes még a haszonnövényeket is károsítani.

A cég továbbra is értékesíti a terméket, 2020-ban még biztosan lehet majd kapni. Ez a legbiztonságosabb gyomirtó a piacon, ezért biztosra kell mennünk, hogy elérhető lesz. Nagyszerű lenne, ha tudnánk találni egy olyan anyagot, ami még jobb, még biztonságosabb, mint a glifozát. De egyelőre nekünk sem, és senki másnak nem sikerült

- mondta el Liam Condon, a mezőgazdasági üzletág elnöke.