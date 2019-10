Erdőtelepítés Csongrád megyében: akáccal és nyárfával bővülnek az erdők

Ahogy a portál írja, a tölgyesek után közel ötmillióra, a nemes nyáras esetében 2,8-2,9 millió forintra emelkedik az igényelhető támogatás összege ebben az évben. Ráadásul hektáronként 2800 euróval támogatja a szaktárca a ritka elegyfafajok ültetését az új területekre, hogy minél változatosabb és ellenállóbb erdők szülessenek. Fontos, hogy nemcsak azok igényelhetik az emelt összegű támogatásokat, akik még csak most adják majd be pályázataikat, hanem azok a gazdák is, akiknél még nem fejeződött be az erdőtelepítés.

Az erdősítési felhívására Csongrád megyében közel 360 hektárnyi területre eddig 39 kérelmet támogatott a hatóság, a gazdálkodóknak megítélt összeg 457 millió forint, amiből 64,5 milliót már ki is fizettek. a gazdálkodók jellemzően az akác és a hazai nyár telepítése mellett döntöttek. Az akácos-hazai nyárasból 123 hektárt az egyéb lomb elegyes akácosból 87, a „sima” akácosból 57 hektárt telepítettek. Ezen túl volt még 22 hektár hazai nyáras-akácos, valamint 29 hektárnyi kocsányos tölgyes is

– emelte ki az Agrárminisztérium sajtóirodája.

Érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy a támogatási felhívás rendelkezik az erdőtelepítésnél megállapított minimális csemeteszámokról is.

Akácnál 4000 darab, a tölgy-bükk, egyéb kemény lombú erdőknél pedig 8000-et jelent hektáronként.

A gazdálkodók persze területi adottságaik függvényében dönthetnek úgy is, hogy ennél nagyobb tőszámmal telepítik az erdőt.

Ebből kiindulva, ha Csongrád megyében több mint 300 hektáron jellemzően akácost és közel 50 hektár tölgyest telepítenek, akkor 1,6-1,8 millió elültetett csemetével gazdagodik a megye

- jegyezte meg a sajtóiroda.