Folytatódik a tanulás: most megtudhatod, hogy zajlik a likőrkészítés

A tavasszal megtartott programra beérkezett jelentős túljelentkezés, valamint az akkori résztvevők pozitív visszajelzései alapján rendezi meg újra a NAK Élelmiszeripari Igazgatósága a likőrkészítési rendezvényt. Az egynapos eseményen a résztvevők betekintést nyerhetnek a magyarországi likőrgyártás helyzetébe, a Magyar Élelmiszerkönyv e termékre vonatkozó rendelkezéseibe, a különböző likőrök elkészítésének elméletébe, a likőrgyártásban használt alap- és adalékanyagok elméleti hátterébe, a drogkivonatolási technológiákba, a növényi és emulziós likőrök gyártásának hátterébe. A program során lehetőség nyílik a szakemberekkel közvetlen beszélgetésre, konzultációra is.

A magyar piacon már régóta keresettek a különféle keserűk, likőrök. Azonban évek alatt folyamatosan változtak a vevői igények, valamint a termékre vonatkozó jogi szabályozások. Az igazgatóság célja, hogy olyan gyakorlati tudásanyagot adjon át a jelentkezőknek – azoknak is, akik régóta foglalkoznak likőrgyártással és azoknak is, akik most kezdenék –, amelyet a gyakorlatban, a további termékfejlesztések során is alkalmazhatnak.

A részletes programtervet tartalmazó meghívó itt, a regisztrációs link itt érhető el. A programon való részvétel rendezett kamarai tagság mellett ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Az utazás költsége a résztvevőket terheli. A programokon maximum 15 fő részvételét tudják biztosítani, ezért a regisztráció nem jelent automatikus részvételi lehetőséget.

Az érdeklődők további információkat Szőke Rita élelmiszeripari munkatárstól kaphatnak, a szoke.rita@nak.hu címen vagy a +36 70 383 9194-es telefonszámon.