Gigaberuházás Villányban: nagyot fejleszt a Bock Borászat

A portál szerint a Bock Borászat Kft. villányi telephelyén egy olyan komplex beruházás kezdődött, melynek keretében két új termékvonal bevezetésére is sor kerül a bortermelési és palackozási tevékenységhez feldolgozó eszközök beszerzése mellett. A fejlesztéssel nemcsak az itt termelt borok minőségének fokozása, hanem a termékkínálat szélesítése is jár. Elindul a szőlőlégyártás is, valamint a liofilizált (hidegen szárított) gyümölcstermékek előállítása, továbbá a korábbiaknál is magasabb presztízsű csúcsborok piacra vitele is elkezdődik.

Két régi álmunk valósul meg az új üzem felépülésével és az új technológiák bevezetésével. A Bock borok iránti érdeklődés hazánkban és külföldön is növekszik, aminek a kielégítésére, illetve kínálatunk továbbfejlesztésére eddigi kapacitásaink már nem lennének elegendőek hosszabb távon. Emellett szívügyünk, hogy ne csak a borkedvelők élvezhessék termékeinket, ezért is vezettük be kékszőlőmagból készült táplálkozás-kiegészítőinket még 2018-ban. Ezt az egészséges élelmiszerekre fókuszáló portfóliót szeretnénk tovább bővíteni a villányi szőlőlé és liofilizált – hidegen szárított – gyümölcstermékek gyártásával hamarosan felépülő új üzemünkben

– mondta Bock József a projekt nyitórendezvényén. Az új üzem több mint 3700 négyzetméter alapterületű lesz, a helyszínen pedig egy időkapszula is elhelyezésre került. Az új feldolgozóüzemet a föld alá helyezik, mellyel az időjárás viszontagságaitól védik meg a termékeket.