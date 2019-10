Tényleg csak ennyi kell a sikeres vállalkozáshoz? Csúcsvezetők árulták el a titkot

Egy vállalkozás sikeres felfuttatása általában kemény munka, rengeteg idő és energia, amiben a jó ötlet még csak a nulladik lépés. Már az elindítása is nehéz feladat, akár rendelkezünk már üzleti tapasztalattal, akár nem. Üzleti terv, marketingstratégia, a potenciális vásárlók feltérképezése, termékfejlesztés, szolgáltatásbővítés. Csak néhány példa, amivel a legtöbben jellemzik a sikeres vállalkozás titkát. A négy alappillért azonban a somogyi szakemberek szerint a humán erőforrás, minőség, digitalizáció és empátia négyese tudja leginkább az alapjaiban biztosítani.

A munkaerő bevonzása és megtartása az egyik legnagyobb kihívás ma a humán erőforrás terültén a vállalkozások életében. Azt látjuk, hogy egyre fontosabbá válnak a kis- és középvállalkozásoknak a jó gyakorlatok átültetése, a hiteles kiválasztás, az előrelépési lehetőségek, a vonzó munkabér, a jó munkaközösség, a kitűnő munkakörülmények. Fontossá vált ( hogy a családi napok vagy céges munkaebédek mellett) legyenek közös vállalati rendezvények, például kirándulások vagy más, olyan programok, ahol a munkavállalók jobban meg tudják ismerni egymást, közelebb kerülnek a másikhoz

– mondta el a HelloVidék kérdésére Kéri Ágnes, egyéni vállalkozó az iparkamara HR Klubjának elnöke.

A szakember szerint ma például abszolút hiányterületnek számít a villanyszerelő szakma, miközben a legtöbb vállalkozásnál problémák merülnek fel a középvezetői rétegnél, ahol általában gyengébb a kommunikáció és ez visszahat a beosztottakkal való együttműködésre. Ez utóbbira jelenthetnek egyfajta megoldási alternatívát a különböző tréningek, egyénre szabott fejlesztések, célcsoportos belső programok. Ezeknek azonban magas az anyagi vonzata és sok vállalkozás ezt nem tudja finanszírozni.

Érdekes jelenség gyűrűzik be lassan Magyarországra is, a munkaerő-piaci hiány változása. Az már jól látszik, hogy egyre jobban stagnál az autóipar a csökkenő kereslet miatt, ami abban nyilvánul meg, hogy ha elmegy egy dolgozó a vállalkozástól, akkor már nem vesznek fel a helyére valaki mást. Az is látjuk, hogy nem mindenki mobil és nem szeretne költözni sem, de közben új jelenségként a korábbiaknál többen „rajzanak ki” Budapestről a vidéki városokba munkát vállalni. Ha családról van szó, akkor itt nagy kérdés, hogy a férj és a feleség is talál-e megfelelő állást

– mutatott rá a trendekre Kéri Ágnes.

Alapjaiban véve egy sikeres vállalkozásnál a tudatos humán erőforrás tervezés elengedhetetlen. A kulcsszó ezen a területen a hitelesség.

A második pillér

A minőségüggyel tudja a vállalat a leginkább megmutatni a minőség iránti elkötelezettségét. Ezért is válik ez a terület a sikeres cégfilozófia egyik alapkövévé.

A munkaerő-piaci válság kapcsán három területen is tudunk alternatívákat kínálni: ezek a folyamat és technológia fejlesztés, a szakértői beszállító értékelés, valamint a versenyelőny az ágazatspecifikus szabványok bevezetésével. Nincsenek csodaszereink, de pontosan tudjuk, hogy kemény munkával mindig lehet javítani a vállalkozás sikerességén. Koncentráljunk a hatékonyabb folyamatokra és termelésre! Rengeteg módszer és technika áll rendelkezésünkre. Fontos, hogy képezzük magunkat és egymást, legyenek folyamatosak az együttműködések és láthatóvá váljon a fejlődés. A siker érdekében olyan szervezeti kultúrát kell megvalósítanunk, ahol jó dolgozni és ehhez kell megtalálni a megfelelő eszközöket

– magyarázta el Pintér Ferenc, a PROFISO Kft. ügyvezetője, a Minőségügyi Szakmai Klub elnöke.

A beszállító értékelés kapcsán manapság minden eddiginél jobban az előtérbe került a kiválasztás, az ajánlások, és az, hogy a vállalkozások egyre jobb partnerekkel tudjanak együtt dolgozni. Ez Pintér Ferenc szerint ugyanis nagyban meghatározza egy cég minőségképességét.

Az ISO 9000 minőségügyi szabvány jelenleg a világon legismertebb, de ennél sokkal szélesebb a paletta. Érdemes egy vállalkozásnak arra törekednie, hogy jóval több tanúsításnak feleljen meg egy tanúsításban, mert ez mindig növeli a cég értékét, kvázi egy tudástranszfer jön létre. Számos jó vállalkozást látunk például, akik a beszállítói láncban hátrébb kerültek, pedig közvetlenül tudnának beszállítani mondjuk egy autóipari cégnek, amivel más haszonkulccsal tudna dolgozni

– hangsúlyozta a szakember.

A harmadik pillér

Az viszont már nem is kérdés, hogy az informatikának és hozzá kapcsolható digitalizációnak milyen fontos szerep jut egy igazán sikeres vállalkozás működtetése kapcsán.

Ma már nem utópia a hatékonyságnövekedés, az időmegtakarítás, a minél több látogató a weboldalon, de az olyan alkalmazások sem, amelyek a mesterséges intelligenciát használva képesek tanulni. Kiemelt szerepe van egy adott cég folyamatainak dokumentálásának, a vállalatirányítási rendszerek fejlesztésének, amelyek informatikailag megalapozzák egy-egy vállalkozás működését. A kérdés csak az, hogy mennyire vagyunk felkészülve erre? Megvannak-e a megfelelő eszközeink? Letöltöttük-e a szükséges alkalmazásokat? Megszereztük-e a kellő tudást? Tudjuk-e használni az informatikát például leltározásra vagy feladatkiosztásra? Látjuk-e a kimutatásokat digitálisan a vállalkozásunkról? A banki ügyek intézése, az e-mailek folyamatos elérése, és az azonnali üzenetküldés mind alapvető fontosságú és manapság azonnal rendelkezésünkre áll

– mondta el kérdésünkre Marits István, egyéni vállalkozó, az Informatikai Szakmai Klub elnöke.

A szakember szerint most épp egy generációváltás zajlik a cégvezetőknél. Ez a gyakorlatban a következőképpen nyilvánul meg: a vállalkozások alapítói egykor csakis papíralapon működtették azokat, ám a fiatalabb generáció inkább online szeretne mindent átlátni és hozzáférni a szükséges információkhoz. Az azonnali információ egyértelmű igény, ami biztosítja az átláthatóságot is. Ezt viszont nem lehet megfelelő informatikai háttér nélkül megvalósítani.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lesz egy vállalkozás „full extrás”, egyértelmű válasza van: jól használja a technikai vívmányokat. Az okos porszívó, az okos fűnyíró, az okos izzó vagy az okos otthon ma már nem egy jövőben játszódó fantasztikus film eszközei, hanem bárki, bármikor hozzájuthat ezekhez. Ezt a fejlődő világképet erősíti az 5G megjelenése is.

Hogy ez mit takar? Egyszerűen annyit, hogy minden, ami kommunikálhat, az kommunikálni is fog és képes leszünk bármit elérni az okos készülékeinkről. Egy szarvasmarha tenyésztő például azt, hogy az állatai merre mentek, mikor ittak vagy mikor ettek. Mert egyértelműen egy informatikai robbanás előtt állunk és az eszközök száma folyamatosan növekszik. Általuk könnyebb lesz a vállalkozások élete is.

A negyedik pillér

A korszakok változásához alkalmazkodni kell, de rendkívül fontos a szociális érzékenység és az empátia. A női érzékenység ugyanúgy lehet előny, mint hátrány. Az biztos, hogy bizonyos fokú „keménységre” és határozottságra van szükség. Haladjunk keretek mentén és legyünk következetesek, de legyünk tisztában azzal, hogy nem oldhatjuk meg mindenki problémáját. Ahogy mindenhol, itt is az arany középút a leginkább célravezető. Női vállalkozóként a leginkább fontos praktika, hogy legyünk mindig ott az online térben, tartsuk a kapcsolatot és folytassunk megfelelő kommunikációt. Legyünk kitartók és érzékenyek, de közben mindig tudjuk, hogy miért dolgozunk. Legyen üzleti tervünk, pontos stratégiánk, és mindig fogalmazzuk meg a céljainkat

– vázolta dr. Kiss Adrienn, egyéni vállalkozó, a Női Vállalkozói Klub elnöke, aki a 2016-ban alakult klub kapcsán egy olyan, támogató női közösségről beszélt, akik tanácsokkal tudnak egymásnak szolgálni. A rendezvényen több vállalkozó mesélt a nehézségekről, de megoldási alternatívákkal is szolgáltak. Szóba került többek között a műszakos rend megoldása vagy épp az úgynevezett „kismama” műszak bevezetése.