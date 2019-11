Aranyáron mérik a karácsony slágerét a piacok: 7 ezerre is felkúszhat a kilóár

Tavaly mintegy 30 százalékkal kevesebb dió termett, mint 2017-ben, melynek köszönhetően duplájára kúszott fel a dió kilogrammonkénti ára. Mint ahogyan arról beszámoltunk, 2017-ben még 1000 forintból kijött a bejglibe való töltelék, 2018-ban már 2000 forinttal kellett kalkulálni, de akadt olyan üzlet is, ahol 7000 forintot kértek el egy kilogramm dióért. A tavalyi drágulás oka egyértelműen a szélsőséges időjárás volt: a diófa nagy vízigényének nem kedvezett az aszályos nyár, ezzel szemben a csapadékos május miatt különféle gombák és baktériumok pusztították a termést.

Idén a tavalyihoz hasonlóan közepes mennyiségű dió termett az országban, nagyjából 7-7,5 ezer tonna között volt a várható termésmennyiség, mely a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal kevesebb. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke szerint a dió idén az előző évek átlagánál 10-15 százalékkal többe kerül. Apáti Ferenc szerint az idei dió minősége kiváló, de a dióburok-fúrólégy éppen azon dunántúli ültetvények termését károsította, ahonnan a dióbél jelentős része származik. Ez vezetett a dióbél kínálat csökkenéshez, a fogyasztói árak növekedéséhez.

A dióbél termelői árai az elmúlt években átlagosan kilogrammonként 1500-2000 forint között mozogtak, a fogyasztói ár pedig minőségtől függően kilogrammonként bruttó 2500-4000 forint között alakult.

Az osztályozott, héjas dió termelői ára a szezon elején kilogrammonként 7-900 forint között mozgott. A dióbél piaca érdemben novemberben indult, az árakat pedig az import mennyisége és ára is befolyásolja. Míg a héjas dió importja csekély mennyiségű, addig a dióbél import évente 1000-1500 tonna között mozog, elsősorban a román és az ukrán piacról. Érdekes, hogy a magyarországi termőterület folyamatosan nő: míg 10 évvel ezelőtt alig haladta meg a 3000 hektárt, addig jelenleg 7100 hektáron termesztenek diót, ebből a termőkorú ültetvények területe mintegy ötezer hektár. Az előállított dió termelési értéke évente 4-6 milliárd forintot tesz ki.

Elképesztő árkülönbségek az országban

Idén is mélyen zsebbe kell nyúlnia annak, aki megkívánja az ősz egyik kedvenc csemegéjét. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint ezen a héten a budapesti nagybani piacon 3650 forintért árulták a hazai diót, míg ez az ár tavaly ilyenkor 3200 forint volt. Ez eddig 14,06 százalékos áremelkedést jelent egy év alatt.

A fogyasztói piacokon még ennél is borsosabb a dió ára: a Vámház körúti fogyasztói piacon most 3400, a Fehérvári úti piacon pedig 3980 forintot kérnek egy kiló termésért. Jobban jár azonban az, aki nem Budapesten, hanem vidéken vásárol be dióból:

mind a szegedi, mind a debreceni nagybani piacon 2500 forintba kerül egy kilogramm tisztított dió, ez az ár pedig több mint 30 százalékkal olcsóbb, mint a fővárosban. Tavaly ilyenkor a szegedi nagybani piacon még 2200 forintért lehetett az őszi csemegéhez hozzájutni, tehát egy év alatt – hasonlóan a budapesti nagybani piac áraihoz – itt is közel 14 százalékkal emelkedett a dió termelői ára.

A vidéki fogyasztói piacokon nem volt tapasztalható ekkora mértékű áremelkedés. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az árusok kevesebb haszonnal adnak túl a dión: a magas ár miatt attól tarthatnak, hogy rajtuk marad az áru.

A szegedi fogyasztói piacon tavaly 3500 forintért árulták a termés kilóját, a héten pedig 3800 forintot kértek érte. Ez 8,57 százalékos áremelkedést mutat. A debreceni fogyasztói piacon érdekes számokról tájékoztatott az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere, mivel ott tavaly ilyenkor elképesztően sokat, 5000 forintot kértek a dióbél kilójáért, ezzel szemben most 3000 forintba kerül a termés, mely 40 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. A szakemberek szerint azonban a dió ára akár a duplája is lehet a tavalyinak a rossz termés miatt.

A mostani 4000-5000 forintos fogyasztói ár még nem a csúcs, további drágulás jöhet. A kereskedők szerint az ünnepekre akár 7000 forint is lehet a dió kilónkénti ára, a dió áremelkedése miatt pedig a karácsonyi bejgli is drágább lesz.

Az áruházláncokba is most kezd el beszivárogni a dió: az üzletláncok közül egyelőre még csak a Tesco és a Lidl rakta ki a kirakatba az idei lédig diókínálatát. A Lidl diszkontláncok akciós kínálatában holnaptól 1699 Ft/kg-os áron lehet megvásárolni a héjas diót. A piacokkal összehasonlítva eddig a boltok árulják a legborsosabban a termést: a Tescóban már 4199 forintot kell fizetni egy kilogramm héjas csemegéért. Pucolt, lédig dióbél még nincs a hazai boltokban, csupán előre csomagolt, 100-200 grammos kiszerelésben lehet őket megvásárolni, melyek kilogrammonkénti ára már meghaladja a 7000 forintot.

A gesztenyéhez hasonlóan a diót is árulják magánszemélyek különféle internetes felületeken. A Facebookon és a Jófogáson felbukkanó hirdetők általában olcsóbban árulják a diót, mint amennyiért hozzá lehet férni a boltok polcain és a piacokon. Vigyázni kell azonban ezekkel a hirdetésekkel: hiába juthatunk így fillérekért a finomságért, nem árt észben tartani, hogy ezek nem ellenőrzött termékek, nem kell szigorú előírásoknak megfelelniük, így lehet, hogy rosszabb minőségű termést kapunk a pénzünkért.

A Facebookra az elmúlt napokban számos hirdetés felkerült az ország különböző pontjairól. A nyilvánosan elérhető hirdetések között olyan ár is szerepel, amely még a fogyasztói piaci kilogrammonkénti összeget is meghaladja: Budapesten és Pest megyében például 3500 forintot is elkérnek egy kilogramm pucolt dióért az internetes kereskedők, míg a legolcsóbban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehet hozzájutni. Ilyen árakon árulják idén a dióbelet a Facebookon:

Gyöngyös (Heves megye) 3500 Ft/kg

Dunaharaszti (Pest megye) 3500 Ft/kg

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 2800 Ft/kg

Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2300 Ft/kg

Bükkábrány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2500 Ft/kg

Füzesabony (Heves megye) 2500 Ft/kg

Budapest 3500 Ft/kg

A településeket elnézve szembetűnő, hogy szinte csak a keleti országrészben árulnak a közösségi oldalon dióbélt. Ez annak köszönhető, hogy a betegségek főként a dunántúli régiókat sújtották, így Kelet-Magyarországon több dió maradhatott egészséges idén.

A Jófogásra felkerült hirdetések is erről árulkodnak, ugyanis a legtöbb eladó dióbél Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Az árak itt némileg alacsonyabbak, mint a Facebookon: már 2000 forint alatt is találhatunk pucolt diót. A legolcsóbban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaszadán juthatunk dióhoz, a legjobban pedig Pest megyében, Bács-Kiskun megyében és Budapesten kell a zsebünkbe nyúlni. Ennyiért árulják most a diót a Jófogáson:

Milota (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2500-3000 Ft/kg

Lajosmizse (Bács-Kiskun megye) 2900 Ft/kg

Sárbogárd (Fejér megye) 1950 Ft/kg

Leányfalu (Pest megye) 3000 Ft/kg

Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2500 Ft/kg

Eger, Bélapátfalva (Heves megye) 2500 Ft/kg

Budapest 3200 Ft/kg

Taktaszada (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1350 Ft/kg

Debrecen (Hajdú-Bihar megye) 2050 Ft/kg

Biri (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2800 Ft/kg

Mátészalka (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2300 Ft/kg

Fehérgyarmat (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2400 Ft/kg

Gávavencsellő (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2500 Ft/kg

Baja (Bács-Kiskun megye) 3000 Ft/kg

Ezek a betegségek tizedelik a diótermést

A dión megjelenő barnás foltok nem ígérnek sok jót: sok esetben a megbetegedett diófa termése teljesen fogyaszthatatlanná válik, mire eljön a dióverés ideje. Szeptemberben már látszott, hogy milyen lesz az idei diótermés. Számos posztot találtunk különböző fórumokon és Facebook csoportokban arról, hogy a termelők a diótermésre panaszkodtak. A legtöbb esetben a diótulajdonosok tanácstalanul álltak a helyzet előtt, mivel a tavalyi évhez hasonlóan kevés dió tarkította a fáikat annak ellenére, hogy az elmúlt év során trágyázták a talajt és permetezték a fákat.

Itt lenne a diószezon, de sajnos alig van mit szedni. A „főludas” a dióburok-fúrólégy, mely sok kárt okozott

- mondta Horváth Ferenc bátaszéki termelő, akinek csak egy kis diósa van. Jobb években öt-hat zsáknyi termést is biztosított, idén viszont csak két zsákkal tudott összeszedni. A megbetegedést elősegíthetik az időjárási viszonyok is: a téli fagy, a nyári kánikula, a tartós esőzés, és a párás idő sem tesz jót a fának. Az időjárás viszontagságai ellen nehéz védekezni, azonban ha a fa elegendő tápanyaggal van ellátva, nagyobb eséllyel képes megbirkózni a betegségekkel.

Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, melyek a dió leggyakoribb betegségei, valamint sorra vettük, hogyan lehet védekezni a gnomóniás betegség, a nemezes gubacsatka, a sárga diólevéltetű, a xantomonászos betegség, az almamoly és a rettegett dióburok-fúrólégy ellen.