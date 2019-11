Növekedik a GDP: gyorsul az ipari termelés

A harmadik negyedévben érdemben gyorsult az ipari termelés növekedése, szintén gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, ezzel szemben – részben az egy évvel ezelőtti kimagasló bázis miatt - lassult építőipar növekedése, amely azonban így is kifejezetten dinamikus volt.

A felhasználási oldalon a fogyasztás növekedése továbbra is impozáns. a beruházások dinamikája némileg csökkenhetett, de továbbra is robosztus, míg a GDP a külkereskedelmi egyenleg határozott javulása is támogatta. A készleteket támogatta a gáztározók feltöltése, de az egyéb készletek csökkenése ellensúlyozhatta.

A következő negyedévekben fokozatosan lassulhat a GDP dinamikája, de nem várunk látványos lassulást, mivel a munkaerőhiány, a minimálbéremelések, jelentős béremelések a közszféra egyes területein (egészségügy) és a régiós bérverseny miatt továbbra is gyors bérkiáramlásra számítunk, így a fogyasztás tartós támasza marad a növekedésnek, a beruházások dinamikája lassulhat, de a növekedés szinte minden területen (ipar, logisztika, kereskedelmi ingatlan, szálloda, állami beruházások) folytatódik, soha nem látott mennyiségű működőtőke (gyűjtésünk alapján idén eddig már 1800 milliárd forint értékben születtek döntések, ill. fejeződtek be működőtőke beruházások) érkezik az országba, az uniós támogatású fejlesztések pedig áthúzódnak még jövőre is.

A számtalan létrejövő új exportkapacitás pedig az exportot és az ipart tartja növekedési pályán a kedvezőtlen külső környezet ellenére. Noha számos kockázat (Brexit, kereskedelmi háborúk, a német és a kínai gazdaság határozott lassulása) övezi a hazai gazdaság növekedését is, ezek feltehetően eddig negatív hatással volt, ezek nélkül a növekedés akár a 6 százalékot is megközelíthette volna.

Idén továbbra is 4,9 százalékos GDP növekedésre számítunk, ami jövőre 3,7 százelékra lassulhat, azonban a belső keresleti tényezők felfelé mutató kockázatokat jelentenek a növekedésre. A jövő évi növekedést támogatja a szökőnap hatás mellett a néggyel több munkanap is. A hazai növekedés kifejezetten impozáns európai és régiós összehasonlításban is, az euró-övezethez képest a növekedési többletünk 4 százalékpont közelében maradt, így a hazai gazdaság határozott felzárkózási pályán van.

A régióban óriási csalódást okozott a román növekedés, amely 4,4 százalékról 3 százalékra lassult, lényegesen alulmúlva a 3,8 százalékos várakozásokat, amelyre amúgy számítani lehetett, mivel a fogyasztáson és kiskereskedelmi forgalmon kívül szinte ágazat visszaesést mutatott, miközben az elszálló költségvetési és folyó fizetési deficit miatt fájdalmas kiigazítások várhatnak a teljesen túlfűtött román gazdaságra.

Óriási csalódást okozott a szlovák növekedés is, amely 2,2 százalékról 1,3 százalékra lassult, a harmadik negyedévben az ipar, az építőipar és kiskereskedelmi is jelentős visszaesést mutatott.

A cseh GP növekedése 2,5 százalékra lassult az előző negyedévi 2,8 százalékról, ami kissé múlta alul a várakozásokat.