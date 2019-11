Megszólaltak a borászok: kiváló évjárat lesz a 2019-es, sok és jó minőségű a szőlő

A főtitkár elmondta, ez a mennyiség az elmúlt 10 év termésátlagánál 10-15 százalékkal nagyobb terméshozamot jelent. A borászok nagyon jó minőségű borokra számítanak, hiszen a visszajelzések alapján szépen érett, egészséges gyümölcsöket szüreteltek, és bizakodásra ad okot az is, hogy az idei év Tokajban is jó volt az aszúsodás szempontjából. Kitért arra is, a hazai borfogyasztás lehetne egy kicsit nagyobb, hiszen jelenleg 21-23 litert fogyasztanak fejenként az elvárható 25-30 liter helyett. Emellett 600-700 hektoliternyi bor megy exportra.

