Kevesen tartanak ilyen állatot Magyarországon: ez lehet a jövő nagy befektetése?

Hogy képzeljünk el egy alpaka farmot? Milyen körülmények és jogszabályok határozzák meg, hogy valaki alpakát tarthasson hobbiállatként? Ennek jártunk most utána, a Demjén család segítségével, akik családi vállalkozásként működtetik saját alpakafarmjukat.

A lányunk és a férje ismerkedtek meg először az állatokkal, kint Hollandiában. Ekkor kaptak kedvet ahhoz, hogy ők is tartsanak ilyen állatokat. Nekünk, itthon megvolt hozzá a szükséges terület, így én és a feleségem vállaltuk el az állatok gondozását és tenyésztését. Míg a lányom az üzleti és marketing tevékenységeket végzi, addig mi, itthon gondozzuk és ápoljuk az állatokat, akik egy meghatározott napirend szerint vannak ellátva.

- kezdi Demjén Mihály a történetüket, folytatva azzal, hogy az alpakák alapvetően nagyon jó természetű állatok, könnyen taníthatók apróbb dolgokra is.

A nevükre például egészen jól hallgatnak. Főleg akkor, ha éhesek. Olyankor mindig mindent könnyebben megcsinálnak, amit kérek. A legtöbb alpaka show-n be kell mutatni néhány mozdulatot, azt is nagyon gyorsan képesek elsajátítani. Persze figyelni kell rájuk, hiszen nagyon érzékeny az idegrendszerük, nehezen viselik a stresszes helyzeteket. A tanulás pedig stresszel jár. Éppen ezért, csak annyit tanítunk nekik, amennyire szükségük van. Nekünk az a fő cél, hogy egészséges és jó fizikai, szellemi állapotban legyenek az állataink.

- magyarázza a Mihály, aki aztán arról is beszélt, hogyan kell elképzelni az alpakák nyírását és a bundájuk begyűjtését. Mint mondja, több részre osztják már a nyírás során is az alpaka bundáját: A, B és C kategóriába. A hátról származó szőr kerül az A kategóriába, a nyak körüli szőrzet a B kategóriába, a térd alatti, kis rövid szőrök és a hasról, szügyről lekerülők pedig a C-be. A legnagyobb felhasználhatósága az A kategóriába került bundának van, ebből készülnek a feldolgozás során a fonalak, később pedig egyéb termékek, mint a sapkák vagy egyéb ruházati darabok. Ahogy a gazdától megtudtuk, az alpakaszőr melegebb, de könnyebb a juh gyapjánál, és szinte sosem szúrós. Minősége természetesen változhat.

Érdekessége az állatnak, hogy hihetetlenül sűrű, tömött bundával rendelkezik, nem is tud a testén keresztül párologtatni. Télen a fedett, zárt karámot képesek belehelni és melegen tartani. Előfordult, hogy olyan kellemes időt teremtettek a zárt épületben, hogy még a vizük sem fagyott be az itatóban

- meséli Demjén Mihály, aki szerint ugyan hazánkban egyre többen érdeklődnek az alpakák iránt, mégis kevés szakmai anyag áll a rendelkezésre azoknak, akik szintén belevágnának az alpaka tartásba. Ezt ők is megtapasztalták, mikor lányával belevágtak a farm létrehozásába, éppe ezért külföldre utaztak, hogy részt vegyenek konferenciákon, oktatásokon, hogy megismerjék és megtanulják a tenyésztés és tartás minden apró részletét. A szerzett információkat viszont rendre tovább is adják.

Ahogy Mihály mondja, szeretnék, ha a tőlük vagy más tenyésztőtől megvásárol állatok olyan körülmények és feltételek mellett élhetnének, amilyet megérdemelnek. A farmon minden évben rendeznek oktatásokat, hogy a lehető legtöbb információval és oktatási anyaggal lássák el azokat, akik hobbiból szeretnének alpakát tartani. A tapasztalataik azt mutatják, hogy az állatok tartását leíró szakirodalom még nem olvasható magyar nyelven, így azokból, amiket ők olvastak, sőt a munkájuk során megtapasztaltakat is egy részletes oktatási anyagba írták össze. Ez pedig elérhető mindenkinek, aki részt vesz valamelyik tanfolyamukon. Kitért arra is, hogy tapasztalataik szerint, többségében azok kezdenek alpaka tartásba, akik városból épp vidékre készülnek költözni és szeretnének valamilyen állatot tartani.

A magyarországi viszonylatokat tekintve, minden adott, hogy jó körülmények között lehessen ezeket az állatokat tartani. Nincs olyan hideg tél, amit ne bírnának ki. A nyári napokon néha melegük van, de a fürdést és locsolást nagyon szeretik. Árnyékot mindig biztosítunk nekik, így átvészelik a nagyobb meleget is. Etetésük sem túl speciális, többségében füvet legelnek, de kapnak tápot és jó minőségű lucernát is.

- magyarázza a családfő, aki kiemelte azt is, hogy nem ütköztek bonyolult jogszabályokba az első egyedek vásárlása és behozatala során sem. Sőt az utaztatásuk a különböző bemutatókra sem jelent gondot. Mint mondja, ha külföldről hoztak be egy állatot, akkor azt a körzetükhöz tartozó állatorvos megvizsgálta, majd 30 napig karanténban megfigyelték. Természetesen a hatóságok felé is bejelentették az állatot, de a papírmunkák nem voltak bonyolultak és hosszadalmasak.

Fontosnak találta elmondani, hogy ha valaki alpaka tartásra szánja magát, mindig keresse a tenyésztőket, hiszen tőlük vásárolhat mind egészségügyi, mind fizikai szempontból megfelelő állatot a szaporításhoz és a hobbitartáshoz is.

Ha valaki 100 000- 150 000 ft közötti áron jut alpakához, az már árulkodó lehet, hogy szaporítóval van dolgunk. Egy egészséges, tenyésztett példány ára 300 000 Ft körül kezdődik.

Az állatok minősítése az alpakatenyésztő számára egy biztonságot ad a fedeztetésnél, hiszen csak olyan állatok minősíthetők amelyeknek az szülei is regisztráltak és nem ugyanabból a vérvonalból származnak. Az állateladásnál az állatok értékét nagyban meghatározza a minősítés valamint, hogy mennyi és milyen utóddal rendelkezik az állat. Az európai kontinensen egy A kategóriás csődörért, amelyik már egy vagy több A kategóriás utóddal rendelkezik akár 6 000 000 forintot is elkérhet az gazdája. Egy megtermékenyített A kategóriás kancát általában 1 500 000 - 2 500 000 forintért adják. Az alpaka tenyésztésből származó bevétel másik forrása a fedeztetés. Egy A kategóriás csődörrel való fedeztetés ára 150 000 - 200 000 forint között mozog.

Az alpakáknál is használnak mikrochipet, ezzel beazonosítható, hogy az állat regisztrálva van valamelyik adatbankban. Azt viszont érdemes tudni, hogy ha jó minőségű állatot akarunk vásárolni, akkor nem ezt, hanem a vérvonalat kell elsősorban megfigyelni. Érdekesség, hogy ezt akár a DNS-ből is kideríthetjük. A DNS-t vérböl vagy nyálból vizsgálják és az az állat eredetéröl ad információt. Ez nem csak az USA-ban, de itt, Európában is bárhol elvégzik viszont valamivel drágább mint a gyapjú bevizsgálása. A DNS vizsgálatot csak egyetlen alkalommal kell elvégezni míg a gyapjút minden évben bevizsgáltatjuk. Mi a gyapjúból küldünk néhány tincset, hogy ott aztán bevizsgálják. A gyapjú tulajdonságaiból tudjuk lemérni a gyapjú, és ezzel együtt az állat, minöségét. A mi általunk vett mintákat az USA-ba küldjük, ennek költsége 3000 forint mintánként, majd az eredményeket e-mailben kapjuk meg.

- magyarázza Demjén Mihály, majd hozzáteszi, hogy a farmon élő alpakák bundájából jelenleg is számos terméket forgalmaznak webshopjukban. Egy ismerős tenyésztő dolgozza fel számukra az alpaka bundáját, hogy aztán abból fonal és egyéb ruházati termék készüljön, ami aztán felkerül az oldalukra. Az áraik középkategóriásak, ahogy a tanfolyamaik ára is, mivel szeretnék, ha mindenki számára elérhető lenne mind a termék, mind a tudás, amit ők kínálnak.

Az alpaka gyapjú rendkívül jó minőségű. Míg az egyéb állatbundák, mint például a juh képes szúrni, irritálni a bőrt, addig az alpaka rendkívül kellemes érzetet ad. Ha valaki nagyban gondolkodik és gazdasági szempontból tartana alpakákat, hogy aztán az alpaka gyapjút eladhassa, annak több mint 50 állatra lesz szüksége. Ugyanis ez az a mennyiség, amivel lehet gazdálkodni.

- magyarázza Mihály, majd kitér a jövőbeli terveikre is.

Szeretnénk a feldolgozott gyapjúból mi magunk végteméket készíteni vagy készíttetni, hiszen az érné meg gazdaságilag a legjobban. Egyszerű példával élve, míg egy kilogramm alpaka gyapjú feldolgozása 10 000 Ft, a fonal elkészítése 30 000 Ft, addig az ebből készült termékek akár 60 000 ft-ba is kerülhetnek. Ez hatszoros bevételt eredményezne számunkra. Persze ezek csak jelzés értékű árak, amik mindig változnak. Az persze tény, hogy a textiliparban nagyon keresett anyag és drága is.

- részletezi a gazda, aki kiemelte azt is, hogy ugyan az alpaka húsát külföldön már lehet kóstolni és fogyasztják is, hiszen ízletes, addig hazánkban egyáltalán nem tartanak ilyen célra alpakát. Nincs olyan nagy tenyészet, amely olyan rosszminőségű bundával rendelkezne, valamint ilyen célra nem is nagyon tartanak emberek alpakát.

Ahogy a családfő mondja, hat alpakájuk már háromszor vett részt Ausztriban bemutatókon, ahol dobogós helyezéseket értek el. Persze nagyon gyorsan változnak a feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Ezek a bemutatók viszont tökéletesek arra, hogy eszmecserét folytassanak a különböző országok tenyésztői az állatokról és tartásukról. Mihály szerint az alpakatenyésztők egy kis családot alkotnak, szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Éppen ezért, nem csak szakmai tanácsokat, de olyan kedves gesztusokat is átvesznek egymástól, mint az, hogy minden egyes alpaka fonalcsomagra ráírják annak az állatnak a nevét, amelynek bundájából a fonal készült.

Ez egy olyan kedves gesztus, ami rengeteg ember szívét megdobogtathatja vásárlás során

- meséli a farm vezetője, majd megemlíti azt is, hogy farmon tett látogatás során – mivel erre is van lehetőség – személyesen is találkozhatunk azzal az állattal, akinek a bundájából készült fonalat felhasználtuk valamilyen kézműves tevékenységünkhöz.

Azt hogy egyre népszerűbben az állatok hazánkban, mi sem bizonyítja jobban, hogy esküvőkön is nagyon szívesen látják őket. A nyáron is vittük az alpakákat esküvőkre, mert ez volt a leendő házaspár kérése, így aztán lehetett őket az eseményen simogatni, vagy épp közös képet készíteni velük. De most is készülünk egy különleges eseményre, ami egyelőre legyen titok..

- emelte ki Demjén Mihály.

(kiemelt kép: Magyar Alpaka)