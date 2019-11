Nem várt döntés: kényszerpihenőre küldi dolgozóit a rácalmási gyár

A Hankook Tire Magyarország Kft. arról tájékoztatta a lapot, hogy három napra leáll a rácalmási gyáruk. A döntés értelmében a gyártás november 28–30. között szünetel. Ahogy a portál írja, 80-100 ezer darabos kieséssel járhat a termelés felfüggesztése, de az erre vonatkozó kérdésekra a cég nem reagált.

Múlt pénteken a cég azzal indokolta a leállást a dolgozóknak írt levelében, hogy recesszióhoz vezetett a világgazdasági helyzet a nemzetközi piacokon. Ezt tetézte a nem várt meleg időjárás, ami negatívan hatott az eladásokra. Mindezek összessége miatt a Hankook abroncsai iránt csökkent a kereslet.

Éppen ezért a dél-koreai háttérrel rendelkező cég minden raktára, megtelt, és nem képes újabb termékek tárolására. Ezt az intézkedést követte az is, hogy a visszaeső megrendelések miatt a cég már bevezetett periodikus leállásokat Kínában és Dél-Koreában. Emiatt áll most le a rácalmási üzem is. Ugyan a menedzsment szerint megfelelően működik a gyár, ennek ellenére szintén apadó piaci­ igénnyel szembesültek. Ezért történik most a háromnapos leállás.