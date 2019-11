Elárulta a Bosch, van-e létszámstop a magyar gyáraiban

A portál már szeptemberben foglalkozott a hazai autóipari létszámstoppal, akkor a Bosch úgy nyilatkozott, törekednek arra, hogy körültekintő tervezéssel, a munkaerő átcsoportosításával a létszámcsökkenés hosszútávon elkerülhető legyen Magyarországon. Most arról kérdezték a Somogyi Andrást, hogy van-e érvényben létszámstop, továbbá, hogy milyen területekre keresnek embert.

Továbbra is keresünk munkavállalókat, de az tény, hogy nem minden területre keresünk embert. Azt viszont hangsúlyoznám, hogy bőven vannak nyitott pozícióink. Mérnöki pozícióra, a fejlesztésre és a gyártási területre is szükség lenne új munkaerőre. Kétségtelen, hogy jobban átgondoljuk most, hogy hová veszünk fel embereket: vannak olyan területeink, amelyek növekednek, és vannak olyanok, amelyek nem feltétlenül igényelnek plusz kapacitásokat

- fejtette ki a HR igazgató, de kitért azokra a területekre is, amelyek a legnagyobb mértékben növekednek.

A fejlesztés továbbra is növekszik, Budapesten olyan jövőbe mutató technológiákkal foglalkoznak, mint az autonóm autózás, az elektromobilitás - ezek a jövő technológiái, úgyhogy ide folyamatosan keresünk munkavállalókat. Így a toborzás továbbra is központi feladata a HR-nek. A mai piaci körülmények között ez az egyik legnagyobb kihívás. Vezetőként én inkább a stratégiával foglalkozom, de a kollégák idejének az 50 százalékát még mindig a toborzás teszi ki. A másik nagy téma a megtartás, aminek az egyik legfontosabb része a folyamatos képzés

- tette hozzá Somogyi András, majd kiemelte azt is, hogy a gyártósoron dolgozók is nyitottak a továbbképzésekre.

A szervezeti kultúra része a folyamatos tanulás. Ha esetleg jobban oda kell figyelni a költségekre, a képzésekre akkor is a /nagy hangsúlyt fordítunk.Ha nem tennénk, veszélyeztetnénk a jövőnket. A munkavállalóink nyitottak, alapvetően nagy tudásszomjjal rendelkeznek, és értékelik a szerteágazó képzési kínálatot. Igen, rájuk is igaz ez, a nyelvtanfolyamok például egységesen mindenki számára elérhetők. Nyilván vannak olyan új képzési módszerek, amiket meg kell szokni. Most elindult egy új trend a digitalizáció irányába, így online képzéseink is vannak, és indítottunk online nyelvtanfolyamot is, tehát nem csak a klasszikus, osztálytermi oktatások elérhetők

- hangsúlyozta a szakember.

