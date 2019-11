Milliárdos fejlesztés: modernizálta üzemét a Varga Pincészet

A Varga Pincészetnél 2019 novemberétől legnagyobb részben csúcstechnológiájú palackozósoron történik a borok palackba zárása Badacsonyörsön. Az új, automatizált gépsor óránként 14 ezer palack töltésére képes, emellett ellenőrzi az üres palackok tisztaságát, épségét, töltési szintjét, valamint a lezárás minőségét.

A fejlesztés fő iránya az innovatív technológia bevezetése volt, és az 1 milliárd forintból csak kis részt, 100 millió forintot tett ki az üzemcsarnok átépítése. Az új technológia bevezetése létszám-megtakarítást is eredményezett, más területeken viszont emelkedett a létszám, így a dolgozók száma az előző évi 180 fő körül stabilizálódott. A Varga Pincészet badacsonyörsi és feldebrői üzemeiben évente hozzávetőleg 15 millió palack bort termelnek.

Az elmúlt 2-3 év alatt összesen 3 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésre. Az idén megújult és jelentősen bővült a palackozási kapacitásunk Badacsonyörsön, de ezen kívül több mint 2 milliárd forintos, szintén több éves projektet fejeztünk be tavaly az Egri borvidéken lévő feldebrői birtokunkon, ami a szőlőfeldolgozó-, erjesztő- és bortároló kapacitásainkat bővítette. Ezzel 2019 végére befejeztük azokat a fejlesztéseket, amelyeket növekvő értékesítésünk tett indokolttá

- nyilatkozta Varga Péter alapító tulajdonos.

A palackozási kapacitás bővülése talán nem is a legfontosabb eredménye a fejlesztésnek. Azzal, hogy most már két palackozósorral rendelkezünk, rendkívüli módon megnövekedett a termelési biztonságunk, az új gépsorral pedig 40 százalékkal úgy termelünk többet, hogy 30 százalékkal kevesebb élőmunkára van szükség. Ezen kívül olyan műszaki automatizálási megoldások jelentek meg nálunk, amelyek a borászatban nemcsak Magyarországon számítanak újdonságnak, hanem akár Európa fejlettebb országaiban is, mivel jelentősen hozzájárulnak termékeink minőségbiztonságának növeléséhez is. Az automatikus ellenőrző gépeket gyártó német világcég pincészetünkben forgatott reklámfilmet legkorszerűbb gépeinek működtetéséről, illetve egy tízperces német nyelvű riportot készítettek édesapámmal a beruházásról. A filmet a napokban mutatták be Európa legnagyobb italipari szakvásárán, a NürnbergMesse-én. Számunkra ez is azt mutatja, hogy jó döntés volt emellett a gyártási technológia mellett letenni a voksunkat

- - folytatja Varga Máté ügyvezető.