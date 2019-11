Milliárdos korszerűsítés: így újította meg három vidéki áruházát a SPAR

A fejlesztéseink fő célja – amiket a növekvő vásárlóerő és a változó vevői igények indokolnak –, hogy az üzleteinkbe betérőket a vásárlás kényelmes, otthonos élményével fogadjuk

- mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A nyári időszakban egyre több – a pihenőidejét töltő – vásárlót vonzó Szántód, Siófoki út 3. szám alatti szupermarketet 603 millió forintból korszerűsítették. A november 28-án újranyitott egységben 26 munkatárs látja el a vevők kiszolgálását. A megszépített főhomlokzatú, szellősebb eladótérrel, teljesen új bútorzattal felszerelt üzlet belső tere a SPAR legfrissebb koncepciója szerinti kialakítást kapott: áttekinthetőbb csemegepult fogadja a vevőket. A zöldség-gyümölcs és pékáru osztályokon pedig alacsony bútorok segítik a kényelmesebb vásárlást.

A Balaton-parti áruház újdonságai közé tartozik – az összes berendezés megújítása mellett –, hogy kényelmi termékeket kínáló hűtőpultot és salátabár-hűtőt telepítettek, emellett egy SPAR to Go is helyet kapott. A korszerűsített, kibővített parkolóval működő üzletben csökkentett fogyasztású LED–lámpa- és hűtésrendszer biztosítja a csekély mértékű energiafelhasználást, a vásárlást pedig önkiszolgáló pénztárak is segítik.

A szolnoki Katonaváros településrészen álló Szolnok Plaza Bevásárlóközpont – Ady Endre út 28/a – felújított SPAR szupermarket áruháza november 14-én nyitotta meg kapuit. A 428 millió forintos újjáalakítás után 28 kolléga várja a vásárlókat. Az üzlet bejáratát újratervezték, a módosított rajzolatú belső tér komfortosabb vásárlói élményéről pedig olyan átalakítások gondoskodtak, mint a megújult csemegepult, az új hűtőbútorok, az új grillpult és a korszerűsített koncepciójú látványpékség, amely mellé egy új kényelmi termék, és egy új salátabár hűtőt is beépítettek. Praktikusabbá és látványosabbá tették a pékáruk adagolóit is, a hátulról tölthető tárolók az átláthatóbb árukihelyezést biztosítják. Mint minden felújításkor, itt is energia- és környezetbarát hűtési, világítási technológiákat építettek be. A vásárlók önkiszolgáló kasszákat is igénybe vehetnek.

A harkányi vevők bevásárlását teszi kényelmesebbé november 7-től a Kossuth Lajos utca 20-21. szám alatti modernizált üzlet. A 244 millió forintos átépítésnek köszönhetően az áruház újragondolt eladóterébe új hűtő-, pékáru- és zöldséges bútorok, modern csemege-kiszolgálópult és látványpékség, illetve új grillpult került. A harkányi szupermarket a felújítás után 17 munkavállalónak biztosít megélhetést. A fejlesztés során itt is nagy jelentősége volt a környezetvédelmi szempontoknak: a hűtéstechnikát és a világítást energiabarát technológiákkal oldották meg.

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása:

8622 Szántód, Siófoki út 3.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-13:00

6000 Szolnok, Ady Endre út 28/a (Szolnok Plaza Bevásárlóközpont)

H-Szo: 7:00-20:00

V: 8:00-18:00

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 20-21.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-13:00