Lezárult az első szakasz: így újulnak meg a szegedi és a debreceni plázák

Lezárult a szegedi és a debreceni plázák felújításának első szakasza

- jelentették be az Indotek Group képviselői.

Az augusztus végén megkezdett teljes rekonstrukció első ütemében a bevásárlóközpontok belső terei kaptak új formát. A megújult design mellett új padlóburkolattal, új bútorokkal, felújított mellékhelységekkel, új szolgáltatásokkal, valamint új üzletekkel és bérlőkkel várják a vásárlókat. A belső rekonstrukció augusztus végén kezdődött el, amelyre eddig együttesen mintegy egymilliárd forintot fordított az ingatlanfejlesztő vállalat.

A korszerűsítés részeként a mintegy 20 ezer négyzetméter alapterületű, kétszintes Debrecen Plaza épületében kicserélték a padlóburkolatot, modernizálták a belső terek burkolatait, az épület megvilágítása még barátságosabbá vált. Az 51 üzlethelyiséggel üzemelő bevásárlóközpont szolgáltatási színvonalának növelését célozta az ételudvar jelentős bővítése is – szintén új bútorzattal, padlóburkolattal és világítással látják el. Megújult az épület alagsorában működő garázs is, ami ugyancsak a látogatók kényelmét szolgálja.

A Szeged Plaza belső tereit ugyancsak augusztus folyamán kezdték megújítani azzal a céllal, hogy az épület kívül-belül fiatalos, az élményközpontúságot a középpontba állító arculatot kapjon. A közel 18 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontban jelenleg 62 üzlet működik.

A tervek szerint jövőre folytatódnak a munkálatok, ugyanis az épületeket nemcsak belülről, hanem kívülről is modernizálják, ennek keretében megújul külső homlokzatuk is. A szegedi bevásárlóközpont külső felújításához szükséges kivitelezési tartalom és hatósági engedélyek is rendelkezésre állnak, így ott a munkálatok akár már a jövő év első felében elkészülhetnek. A debreceni pláza homlokzatának felújítása ennél kicsit több időt fog igénybe venni, a munkálatokat finanszírozó Indotek Group azonban szeretné még 2020-ban lezárni mindkét projektet.

A plázák külső korszerűsítése mellett a gépészeti rendszereket is modernizálják, hogy megfeleljenek a legújabb technológiai elvárásoknak, valamint az épületek parkolóit is megújítják. A két pláza külső rekonstrukciója összesen további mintegy egymilliárd forintba fog kerülni. A plázák a belső terek átalakítása alatt is zavartalanul üzemeltek, ezzel együtt a kivitelező a vásárlók és a bérlők eddigi támogatását és türelmét is szeretné megköszönni.

Eredeti terveinkkel összhangban sikeresen lezárult a szegedi és a debreceni plázák felújításának első szakasza, így a nagyközönség az ünnepi bevásárlásokat már egy megújult környezetben, a korábbinál is szélesebb üzlet- és szolgáltatáskínálat mellett tudja lebonyolítani. A külső felújítást követően pedig 2020 közepén két olyan épületkomplexumot kaphat vissza a vásárlóközönség, ami nemcsak a legújabb fogyasztói elvárásoknak megfelelő környezetet, hanem fiatalos hangulatot, élményközpontú szolgáltatásokat is nyújt számukra

- mondta el Lelkes László, az Indotek Group pláza fejlesztési igazgatója.

A magyarországi ingatlanpiac egyik legnagyobb szereplőjeként az Indotek Group 2014-ben kezdte el portfóliója bővítését a kereskedelmi ingatlanok megvásárlásával. Az elmúlt időszak akvizícióinak köszönhetően immár több mint 20 bevásárlóközpont működtetnek Magyarországon, amelyek kivétel nélkül Budapesten vagy megyei jogú vidéki városokban található több ezer vagy tízezer négyzetméter alapterületű kereskedelmi létesítmények. Emellett nyitottak a külföldi kiskereskedelmi ingatlanok piaca felé is egy marosvásárhelyi bevásárlóközpont felvásárlásával.

A csoport jellemzően korszerűsítés előtt álló ingatlanokat vásárol meg. Annak érdekében pedig, hogy minél értékesebb helyszínként szerepeljenek a kereskedelmi ingatlanok piacán, az Indotek Group a megvásárolt bevásárlóközpontokat modernizálja, új arculattal és üzleti koncepcióval ruházza fel, valamint javítja a bérlői mixet új üzletek vagy üzletláncok bevonzásával, a bérlőknek és a fogyasztóknak kínált szolgáltatások színvonalát egyaránt növelve. Így cél az is, hogy a megújult bevásárlóközpontokba további ismert hazai és nemzetközi márkákat sikerüljön bevonzani bérlőként.

