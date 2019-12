Tovább terjedt az afrikai sertéspestis Magyarországon: ezek az új fertőzött területek

A Nébih közleményében felidézte, hogy Pest megyében korábban kizárólag egy zárt vadaskertben találtak fertőzött állatokat a szakemberek, ahova feltételezhetően emberi közvetítéssel jutott el a vírus. A betegség megjelenésekor az országos főállatorvos a vadaskert vaddisznó-állományának felszámolása mellett a környező, fertőzöttnek nyilvánított területen is elrendelte az állatok fokozott kilövését és a tetemek aktív keresését.

A tájékoztatás szerint december 4-én a Nébih diagnosztikai laboratóriuma két, a vadaskert közelében elhullottan talált vaddisznó mintájából is kimutatta az afrikai sertéspestist.

A vírus zárt vadaskerten kívüli, szabad területen való megjelenése miatt az országos főállatorvos a fertőzött és a magas kockázatú terület bővítése mellett döntött. Az intézkedés Fejér megye 11, míg Komárom-Esztergom megye 10 vadgazdálkodási egységének teljes területét érinti. A vadgazdálkodási egységek aktuális kockázati besorolásáról a Nébih weboldalán tájékozódhatnak az érintettek.

A Nébih hangsúlyozta, hogy az erdő lezárására nem kerül sor, a turistaútvonalak továbbra is látogathatóak. Néhány alapvető szabályt azonban a kirándulóknak is be kell tartaniuk a járvány terjedésének megelőzése érdekében. A legfontosabbak, hogy a látogatók ne hagyjanak élelmiszerhulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alaposan tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulás után - hívta fel a figyelmet az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal. Ha valaki elpusztult, betegnek tűnő vaddisznót lát, ne érjen hozzá és azonnal értesítse a Nébih-et az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80/263-244).

Frissítés: ASP-t igazolt a Nébih Békés megyében talált vaddisznó hullában A Békés megyei Biharugra község külterületén elhullott vaddisznóból mutatta ki tegnap az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az állategészségügyi szakemberek – az országos főállatorvos utasítására – haladéktalanul megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. A betegség valószínűleg a vaddisznók természetes vándorlása során, Romániából jutott a térségbe, de pontosabb magyarázatot a folyamatban lévő járványügyi nyomozás adhat majd.



Egy, a Békés megyei Biharugra község határában talált vaddisznó hullában igazolta az ASP jelenlétét 2019. december 09-én a Nébih laboratóriuma. A fertőzött állatot a vaddisznó hullák szervezett keresése során találták a helyi vadászok. A járványügyi nyomozás jelenleg folyamatban van. Az eddigi adatok alapján valószínűleg a vaddisznók természetes vándorlása során, Romániából érkezhettek a fertőzött állatok Magyarországra.



Az ASP megállapítását követően az országos főállatorvos – a korábbi esetekhez hasonlóan – minden szükséges intézkedést elrendelt. Ezek közé tartozik többek között, hogy a szakemberek kijelölték a fertőzött, valamint azon belül (a járványügyi védekezés szempontjából különösen fontos) szigorúan korlátozott területet. Az érintett területekről és a vonatkozó előírásokról részletes tájékoztató található a Nébih honlapján.



Az országos főállatorvos, a vizsgálatok megkezdésével párhuzamosan, elrendelte az érintett területen a vaddisznó hullák további fokozott keresését, valamint a kilőtt vadak mintázást.



A Békés megyei intézkedések mellett az országos főállatorvos – a betegség már fertőzött területen belüli terjedése miatt – Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a fertőzött terület bővítése mellett döntött. Heves megyében 10, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 9 vadgazdálkodási egység teljes területe kapott fertőzött besorolást.



Fontos, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes! A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik. Éppen ezért a legfontosabb továbbra is a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.



A betegség nem csak természetes úton, hanem illegális sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden állattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatartásra a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének meggátlása érdekben! A sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal („moslékkal”) tilos takarmányozni! Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, 24 órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot!



A vírust a kirándulók is továbbterjeszthetik. Éppen ezért fontos, hogy a látogatók ne hagyjanak élelmiszerhulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alaposan tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulást követően.

Címlapkép: Getty Images