Borsos áron kínálják a halat vidéken: itt a lista, mennyiből jöhet ki az ünnepi vacsora

Ahogy egyre közeledik a karácsony, Magyarországon jelentősen megugrik a kereslet a halak iránt, bár az egy főre jutó halfogyasztásunk még így is alig haladja meg a 6,5 kg-ot. Ugyan Európai szinten nézve sem vagyunk sereghajtók a halfogyasztásban, az ünnepek alatt azért többen nyúlnak a halhúsért, ilyenkor a legtöbb család asztalára kerül valamilyen étel, egy kedvelt, magyar halból. Többek közt sláger ételnek számít a halászlé is, amit sokan, sokféleképpen készítenek. Korábban ezt is körbejártuk. Kiderítettük mi a különbség a balatoni, a bajai és a szegedi halászlé között. Erről többet itt olvashatsz.

De mire számíthatnak a háziasszonyok?

A HelloVidék most utána járt, hogy alakul a halhús ára az év végéhez közeledve. Ami biztos az az, hogy több tényező befolyásolja az aktuális átlagárakat. Ahogy a legtöbb ágazatban, úgy a haltermesztők esetében is azt látjuk, hogy egyre növekednek a termelési költségek, főként a munkaerő terén. Hogy mit gondol erről a szakember?

Ezt az ellentmondást naponta érezzük. Nem először mondom, mondjuk, hogy a halhús nem olcsó, mert kenyérhalunk, a ponty 3 éves termelési ciklusban állítható elő jó minőségben. A többi halfajnál hasonló a helyzet. Gondoljunk bele, milyen költségek rakódnak a termék árára, mire a pulton megjelenik! A takarmány, a víz, az inputanyagok ára, a szállítási költségek mind-mind emelkedtek - de a legnagyobb gondunk a munkaerő hiánya. A halászati ágazatban ma is nagyon nagy szükség van kézi munkaerőre, különösen az őszi lehalászáskor. Ekkor kénytelenek vagyunk idénymunkásokat alkalmazni. Ám az ő bérük is jelentősen emelkedett. Ma bejelentett segédmunkást tízezer forint alatt nem kapunk egy napra, és ezen felül a közlekedését is ki kell fizetni. A termékek árait azonban nem tudjuk emelni, mert a kínálati piac ezt megakadályozza. Ezért hangsúlyoztam már, hogy idén is legalább a tavalyi árszintet kell alkalmaznunk - ami abból a szempontból jó hír, hogy a fogyasztóknak nem kell többet fizetniük a pontyért

- magyarázta Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, hogy milyen tényezők alakítják a hazai halpiaci árakat.

Kezdődik az ünnepi roham

Korábbi cikkünkben írtunk már arról, miként várják a termelők az ünnepeket. Ekkor Lévai Ferenc, a MA-Hal szóvivője úgy nyilatkozott, hogy már most karácsonyi kínálattal várják a halárusok a vásárlókat, év közben pedig a megszokottnál sokkal nagyobb keresletet is ki tudnának elégíteni.

Magyar halat a nagyobb áruházakban és a piacokon is mindenütt lehet kapni, karácsony közeledtével pedig ideiglenes árusító helyek is létesülnek országszerte. Ugyanakkor, hogy a belföldi fogyasztás fejenként még mindig csak 6,5 kilogramm évente, és sokan ma is inkább csak karácsonyi ételnek tartják a halat.

- mondta a szóvivő, aki külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar hal nem csupán egészséges, de megbízhatóbb is a tengeri halaknál, hiszen a víztől a vásárlóig követhető az útja. A halgazdaságok ezért a fogyasztás bővülése mellett jelentős külföldi keresletre is számíthatnak.

Mennyibe kerül idén a magyar hal?

Hogy mire is számíthatunk idén a halhús árát tekintve, azt jól tükrözi az Agrárgazdasági Kutató Intézet táblázata is. Az AKI 10 éve havi rendszerességgel összeírja néhány főbb haltermék fogyasztói árát a meghatározó kereskedelmi láncoknál és vidéki halas piacokon. Ennek fejében a decemberi átlagárak a következőképpen alakulnak a vidéki nagyvárosokban:

élő ponty pontyszelet bőrös afrikai harcsa filé busa törzs busa szelet lazac filé Kereskedelmi pontok: Kecskemét 1150 2100 2400* - 1100 3990 Pécs 1290 1990 2990* 1490 1490 Székesfehérvár - 2195 2625* 1271 1418 5460 Győr 1211 2195 2415 1271 1418 5460 Debrecen 1999 2300 2999 1800 1800 4999 Szolnok 1050 1524 - 847 847 - Békéscsaba 1200 2200 2820 - - 6900 Gyula - 1850 3000* 1750 1750 - Nagykanizsa 1200 2200 2950* - - 5700 Kaposvár 1199 1950 2750* 1299 1299 5500 Keszthely 1280 2579 2989* - 1430 5599 Balatonboglár 1103 1811 2678* - - 4050 Nagyatád 950 1900 2550* 880 1260 -

A táblázatban a *-al jelölt termékek a nyúzott, a **-al jelölt termékek az akciós árat jelentik.

A magyarok a karácsonyi ünnepek alatt fogyasztják a legtöbb halat. Éppen ezért jöhet jól az ünnepi sürgés-forgásban, ha tudjuk, merre találjuk a legközelebbi piacot vagy boltot, ahol mindig friss árut szerezhetünk be.

Azt javaslom a háziasszonyoknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a halvásárlást, mert a haltermék még 2-3 hétig tartó mélyhűtés esetén is kiválóan megőrzi ízét és állagát. A „Kapj rá!” honlap oldalán a halbolt kereső funkció használatával is megtalálhatják, melyik üzletben vehetnek halat a lakóhelyükhöz legközelebb.

- emelte ki Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL) elnökségi tagja és szóvivője.

Címlapkép: Getty Images