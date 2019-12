Óriási munkaerőhiány tombol a tűzoltóságokon: ezért nem vonzó ez a szakma

A lap információi szerint a kivonuló tűzoltóknak legalább 20, de a legtöbb helyen már 30 százaléka hiányzik. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, kritikus szint alá kerül a létszám, ami vezénylési nehézségekhez, veszélyes helyzetekhez vezethet.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke elmondta, hogy a Belügyminisztérium 2020-as első félévi jogalkotási tervében - a korábbi ígéretek ellenére - továbbra sincs utalás bérrendezésre vagy új életpálya modell bevezetésére. Ez pedig problémát jelent, ugyanis a bruttó 180 ezer forintos kezdőbér egyáltalán nem vonzó, az állomány öregszik. A tűzoltók 60 évesen mehetnek rendelkezési állományba, de az nyugdíjkorhatár eléréséig elesnek a pótlékoktól, tehát a nyugdíjuk kisebb lesz. A tűzoltók túlóráit pedig csupán 850 forintos órabérrel számolják el.

Problémát jelent az is, hogy már egy ideje majdnem minden eset a legalacsonyabb riasztási fokozatban van kezelve, ahova elég 1-2 kocsi és néhány fős személyzet. Így az oltás sokszor kétszer annyi ideig tart, mint normál esetben.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete öt évre 50 százalékos béremelést szeretne elérni, melyből 30 százalékos emelés jövőre valósulna meg. Úgy gondolják, hogy enélkül még kevesebb új munkaerő lépne be az állományba, ez pedig a szabadságok kiadását is megnehezítené. A hiányzó emberek helyett is dolgozó tűzoltók hamar kiéghetnek a 24-48 órás beosztás miatt, a munka-magánélet egyensúlya és a családalapítás pedig szinte lehetetlennek tűnik a számukra.

