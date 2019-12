600 szó a vidéki Magyarországon, amit a városi ficsúrok nem értenek

Idén a legtöbb olvasónak az a sorozatunk mozgatta meg, melyben felfedeztük, hogy Magyarország megyéiben milyen különleges szavakat használnak, melyeket más megyékben biztosan sokan nem ismernek. Ennek fényében a 170 szó Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, amit máshol nem értenek című cikkünk volt a legtöbbet kattintott írásunk az olvasók körében. Persze a sorozat folytatódott, összegyűjtöttük Heves-megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és teljes Nyugat-Magyarország legérdekesebb szavait, kifejezéseit is.

Az év talán legfontosabb támája kétség kívül a falusi csok volt a HelloVidék oldalán. Ebben az évben vált igényelhetővé a falusi csok, melyet egész évben hatalmas érdeklődés övezett. A HelloVidék pedig folyamatosan beszámolt ennek feltételeiről és lehetőségeiről. Hogy még széleskörűbb információkkal szolgáljunk, elindítottunk egy falusi csok aloldalt, ahol az összes településről készítettünk egyedi elemzést, legyen szó az adott falura vagy kisvárosra vonatkozó legfontosabb népszámlálási adatokról, lakáspiaci és gazdasági statisztikákról. Az aloldal elindulása óta rengetegen böngésztek az összegyűjtött információk között, most pedig a látogatottsági statisztikák alapján megnéztük, hogy mely megyékben és településeken volt a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt 2019-ben." target="_blank" rel="noopener">itt olvasható.

Gazdasági témáink közül egyértelműen a bérek érdekelték a legtöbb olvasónkat. Minden fontos döntésről és változásról beszámoltunk, a legolvasottabb cikkek viszont a következők voltak a témában:

Írtunk arról, hogy rengeteg nő végez OKJ-s képzéseket, amivel aztán szép bevételle tehetnek szert. Beszámoltunk arról többek közt, hogy talán soha nem volt akkora érdeklődés a műkörmös szakma iránt, mint manapság. Egyenesen úgy tűnik, hogy a piac szinte nem képes kitermelni annyi szakembert, amennyire kereslet mutatkozik. A tendencia a kisebb és a nagyobb településeken is megmutatkozik, és a célcsoport elérésének is egyre sokszínűbb a módszertana. Vannak, akik saját szalont nyitnak. Mások fodrászattal vagy más szépségápolási szolgáltatással, például a szintén népszerű műszempilla felhelyezéssel társítják. Megint mások szó szerint házhoz mennek, így még az otthon kényelméből sem kell az ügyfélnek kimozdulnia. De hogyan tud megélni ma egy műkörmös? Mire van szükség ahhoz, hogy a megfelelő árbevételt termelje a vállalkozás? Tényleg megéri ma ezt a szakmát választani? Itt olvashatsz többet erről a HelloVidéken.

Megírtuk azt is, mikor tömegeket kerestek Kelet-Magyarországon, ráadásul havi 300 ezres nettó fizetésért még végzettségre sem volt szükség. Az ország keleti régiójában a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma, ezt igazolják a TeIR legfrissebb adatai is. A felmérésből kiderül az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási arány elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta pedig az átlagos több mint kétszerese. Az is világos, hogy a keleti régióban sokkal alacsonyabbak a fizetések, mint a nyugati országrészben. Ennek ellenére néha felbukkannak olyan álláslehetőségek is, amelyek busás fizetéssel csábítanák kelet felé a munkavállalókat. Most mi is belefutottunk néhány kecsegtető álláshirdetésbe. Megírtuk így azt is, hogy milyen munkákat kínáltak az őszi időszakban keleten.

Igyekeztünk minden fontos áremelkedésről is beszámolni. Ilyen volt az is, amikor megkezdődött a diószezon. Ahogy írtuk, a termés mennyisége a tavalyi évhez hasonlóan nem lett kiemelkedő, viszont a dió ára évről-évre emelkedik. Idén a tapasztalatok szerint már 10-20 százalékkal többet kértek érte, mint tavaly. A drágulás annak volt köszönhető, hogy a termést súlyos betegségek tizedelték, melyek terjedésének az idei időjárási szélsőségek kedveztek. Megnéztük, mennyiért kapható egy kiló dió az ország különböző pontjain - elképesztő különbségek vannak! erről itt írtunk.

Nem mentünk el a bírságok mellett sem. Beszámoltunk arról is, hogy nem minden fa való tűzre és, hogy hatalmas bírságot kaphat, aki nem figyel. Persze nem csak emiatt büntethetenek meg a fűtési szezonban! Ahogy korábban írtuk, Magyarországon 15 éve tilos szeméttel tüzelni, ennek ellenére mégis rengeteg magyar éget hulladékot a kazánban. Ez több százezres bírsággal és súlyos következményekkel járhat. A szigor nem véletlen, mivel a helytelen lakossági tüzelés a felelős a nagymértékű levegőszennyezésért.



Voltak persze fontos bejelentések is. Súlyos csapás volt a magyar gombászoknak, hogy mostantól nem szedheti bárki az erdők aranyát. Éppen ezért meg is írtuk, hogy miként változott meg az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett és a földalatti gombák gyűjtésére, feldolgozására és eladására vonatkozó rendelet legfrissebb módosítása.

Az év vége felé pedig figyelemmel követtük az X-faktort is, így annak is utána jártunk, hogy mely szereplőknek van vidéki kötődése. A versenyt végül Ruszó Tibor nyerte, mi pedig megmutattuk, hogy hol található az a 164 lelkes falucska, ahol az X-Faktor 9. évadának fiatal tehetsége él szüleivel.

Címlapkép: Getty Images