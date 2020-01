Megvannak a dátumok: ekkor utalják idén a nyugdíjat

A Magyar Államkincstár közzétette a listát arról, hogy 2020-ban mikor utalják a nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat. Ezek a napok szerepelnek benne:

január 09.

február 11.

március 11.

április 08.

május 11.

június 11.

július 09.

augusztus 11.

szeptember 10.

október 09.

november 11.

december 01.

Mint írják, a bankszámlára történő utalásnál a jóváírás az utalás napját követő munkanapon történik meg. Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas a postai kifizetési naptárban – amit a Magyar Posta Zrt. a tárgyévet megelőzően juttat el az érintetteknek – meghatározott napon kap kézhez. Arra pedig külön felhívták a figyelmet, hogy a felsorolt időpontok tájékoztató jellegűek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt közölte: 2,8 százalékos inflációval számoltak, ezért januártól ennyivel magasabb ellátást kapnak az idősek. Novemberben nyugdíjkorrekcióra is sor került. Mivel az infláció 0,7 százalékkal magasabb lett a tervezettnél, ezért ekkora kiegészítésben részesültek az érintettek, egy összegben az egész évre. A korrekció beépül a nyugdíjakba, így

tavaly januárhoz képest 3,5 százalékkal magasabbak az ellátások. A nyugdíjnövekmény havonta átlagosan csaknem 4500 forint.

A nyugdíjak értékének megőrzését továbbra is törvény garantálja, tehát ha idén magasabb lenne az infláció mint 2,8 százalék, a különbözetet ismét megkapják az idősek egyösszegű utólagos nyugdíj-kompenzáció formájában. Március végéig a nyugdíjasok még be tudják váltani a 9 ezer forintos rezsiutalványaikat is.

