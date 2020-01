Még, hogy Békés le van maradva: hasít a magyar üvegipar Európában

A magyar üvegipar megkerülhetetlen szereplője a majdnem 300 évet is megélt Parádsasvári Üveggyár, amelynek elődjét még II. Rákóczi Ferenc alapította az 1700-as évek elején. A parádi üveg nemcsak itthon, külföldön is hatalmas karriert futott be, a gyár világszínvonalú termékei luxusszállodákban, kastélyokban köszöntek vissza, meg nem erősített információk szerint pedig még a Vatikánban is megfordultak.

A rendszerváltás és a privatizáció azonban megpecsételte a gyár sorsát, az addigi szárnyalást hirtelen mélyrepülés követte, a fokozatos leépítést követően pedig az üzem 2005-ben végleg bezárni kényszerült. Habár a magyar üvegipar egyik csillaga ezzel leáldozott, az 1960-as évektől szárnyaló békési üzemek változatlanul viszik tovább a magyarok szakértelmét igazoló termékeket a nemzetközi piacra.

Orosházán kezdetben az élelmiszeripar számára elengedhetetlen üvegek gyártásával foglalkoztak, ami 1974-től az építő- és járműipar számára fontos síküvegek gyártásával és megmunkálásával egészült ki. Bár Nógrádhoz hasonlóan a Békés megyei üzemek is elszenvedték a rendszerváltás hozta pálfordulást, a privatizációnak köszönhetően az elavulttá vált technológiák és berendezések korszerűsítése, ha nem is minden gond nélkül, de megvalósult, így maradhatott meg az egymástól ma is függetlenül működő üvegipari gyártó és feldolgozó üzemek egész sora a településen. Közülük is az OROSházaGLAS Kft. hívta fel magára leginkább a figyelmet, aki teljesítményével 2019-ben kiérdemelte a közép-magyarországi régió piacvezetői kategóriájában a Pegazus Díj rangos ezüst fokozatú elismerését.

A gyárat 1995-ben alapították, amely a mai napig egy 100%-ban hazai tulajdonú vállalkozás. Fő profiljuk a síküvegek feldolgozása az építő- és járműipar számára, emellett egyéb ipari célú alkalmazások megvalósításában is részt vesznek például mozgólépcsők, liftek és háztartási berendezések révén. Habár a technika fejlődése kétségkívül megkönnyítette a piaci szereplők közti mindennapos kommunikációt, a vidéki központtal járó nehézségeket az OROSházaGLAS ennek ellenére is magáénak érezte, ezért viszonylag korán, már a kétezres évek elején életre hívták budapesti divíziójukat, amely főként az építőpiaci megrendelések kapcsán jelent óriási előnyt az orosházi cégnek.

Botyánszki Beáta kereskedelmi vezető szerint a terjeszkedést leginkább a személyes találkozók indokolták, a hazai versenyhelyzet erre nem volt hatással. Mivel a síküveg feldolgozóiparán belül tevékenykedő hazai cégeknek egymástól jól elkülöníthető a profiljuk, így például a néhai fellegvárban, Salgótarjánban jelenleg már csak a személyautók gyártását szolgálják ki, ezért az orosházi cégnek hazai berkeken belül mindössze két vállalat jelenti a konkurenciát, az igazi versenyhelyzet pedig az országhatáron kívül kezdődik.

Nemzetközi színtéren a legélesebb a verseny az ún. kommersz, egyszerűbb, alacsonyabb feldolgozottsági fokkal bíró termékek esetében. Ezekben a piaci szegmensekben az alacsony profitráta jellemző, amelyet a mennyiség kompenzál némiképp. Meghatározó szereplői vagyunk külföldön az építőiparnak, ahol viszont a nagy hozzáadott értékű termékekkel és a komplex szolgáltatással (gyártás, tervezés, beépítés) biztosítjuk a versenyképességünket. Ami a gyártmányok és szolgáltatások színvonalát illeti: az európai élmezőnyhöz tartozunk. Ezt bizonyítják a Nyugat-Európában kivitelezett projektek és a folyamatosan érkező megbízások

– részletezte Botyánszki Beáta a külföldi piaci viszonyokat.

A cég által megmunkált síküvegek 71%-a már a 2017-es évben is a nemzetközi piacra készült, amely megrendelések többek között Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Nagy-Britanniából és Romániából érkeznek. Bár a vállalat megalapítása óta számos elismerést és nívódíjat tudhat magáénak, a kereskedelmi vezető hangsúlyozta, mindezekre eredményként, nem pedig célként tekintenek, mert alapelvük, a legmagasabb szakmai színvonal garantálása, a kezdetektől fogva változatlan.

A HelloVidék kérdésére Botyánszki Beáta elárulta, 2019 különösen jó évnek számít a cég történetében, ugyanis számos építőipari sikert könyvelhettek el. Fennállásuk óta részt vettek többek között a Telekom székház, a Magyar Művészeti Akadémia, a Puskás Stadion, a Császár-Komjádi Uszoda, az IBIS Styles Budapest Airport Hotel és még sok más hasonló kaliberű létesítmény megépítésében itthon és külföldön egyaránt. Az egyre többször emlegetett gazdasági válság azonban nemcsak az autó-, hanem az építőipar miatt is kérdéseket vet fel a további sikeres éveket illetően.

Úgy látjuk, hogy a nagy építési kedv és trend néhány éven belül alábbhagy. Felkészülten várjuk a megváltozott piaci szituációt. Két alapra építünk. Az egyik az építőiparhoz kapcsolódó rendkívüli fejlesztések a gyártás és a beépítés területén. Mára elértük, hogy az országban a legkorszerűbb gépparkkal és a legnagyobb szakmai kihívásoknak is megfelelni tudó mérnöki és kivitelezői csapattal rendelkezünk. Ez biztosítja majd a keresettségünket a kisebb méretű piacon is, Magyarországon és külföldön egyaránt. A másik alap a járműipar, ahol ma is tarjuk a maghatározó pozícióinkat. Ez az üzletág kevésbé hektikus, megfelelő biztonságot nyújt a munkaellátást illetően

– reagált a prognózisra a cég kereskedelmi vezetője.

A piaci trendek követelte korszerűsítésen túl a keresleti oldalról érkező igények miatt az OROSházaGLAS folyamatosan fokozza termelékenységét, így havonta már akár 150 kamionnyi terméket is elő tudnak állítani, miközben több mint 200 embernek biztosítanak állandó megélhetési lehetőséget az orosházi és budapesti telephelyeken. Az ilyen fejlesztések azonban előbb vagy utóbb indokolni fogják a munkaerő-állomány bővítését, ezt illetően azonban már koránt sem olyan fényes a helyzet Békés megyében.

Ahogy a többi vállalkozás, mi is folyamatosan küzdünk a munkaerőhiánnyal. Már nem csak a magasan képzett szakmunkás hiányzik, a betanított munkára is nehéz találni megfelelő embert

– adott lesújtó képet a toborzás nehézségeiről Botyánszki Beáta.

Tagadhatatlan tény, hogy az informatikához hasonlóan az üvegipar is óriási sebességgel fejlődik, nemcsak a megrendelések száma sokszorozódott meg az évek során, de az ipari megoldások köre is jelentősen kibővült. Az orosházi cég kereskedelmi vezetője szerint a jelenlegi trendek miatt mind inkább nagyobb szerepet kap az üveg statikai elemként, egyre többször alkalmazzák vetítőfelületként, fűthető panelként, hangszigetelőként, és vetik be intelligens technológiák kapcsán, így versenyképes csak az maradhat a piacon, aki lépést tud tartani a nemzetközi versenytársak diktálta tempóval.

