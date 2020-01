Nesze neked babyboom: így bánnak az anyákkal a vidéki munkahelyeken

A hazai vállalkozásoknál berögzült a munkáltatóknak a női munkaerővel kapcsolatban: "ha van gyereke, akkor még szülni fog, ha pedig még nincs, akkor pedig fog. Mindegy mit mond a nő, a céget az érdekli, hogyan oldja meg a munkába járást, ha beteg a gyerek.

Érdekes női vezetőkkel kapcsolatos munkahelyi történetét Juli osztotta meg velünk. Juli fehérgalléros munkavállalóként szellemi munkakörben dolgozott mikor első gyermekét várta. Főnöke a szemébe gratulált, közben a háta mögött az ő helyére keresett már embert. A Gyes lejárta után erre a munkahelyre már nem tért vissza, hanem másikat keresett. Elmondása szerint a vezetői pozíció elnyerésében közrejátszott, hogy állásinterjún a bűvös kérdésre, hogy szeretne-e még gyereket nemmel felelt, amit ekkor még így is gondolt. Szerinte sokat jelentett, hogy míg előző munkahelyén gyermektelen középkorú hölgy volt a főnöke, addig az új helyen a vezetőnek felnőtt korú gyermeke volt, emiatt lehetett sokkal toleránsabb is. Juli később saját vállalkozást alapított és ő is foglalkoztatott kismamákat, így mindkét oldalra van rálátása. Szerinte azért nem szeretik a nőket, mert ha gyermeket vállalnak, a kicsi érdekei lesznek az elsők, addig a férfiak szülővé válásukat követően jobban hadra foghatóak, hogy biztosítsák családjuk anyagi biztonságát.

Kevésbé pozitív történetét osztotta meg Edina, aki irodai munkakörben dolgozott, de veszélyeztetett terhessége miatt táppénzre írta ki az orvos, azonban elveszítette a babát. A veszteség utáni első munkanapján a vezető behívatta és azonnali hatállyal közös megegyezést írattak vele alá végkielégítéssel együtt, "meghálálva" a sok évi megbízható munkáját. A következő munkahelyén az állásinterjún nem tagadta le, hogy párjával gyermeket terveznek, ami a próbaidő 2. hónapjára sikerült is. A vezető biztosította támogatásáról, de amint megszületett a baba, hónap végével megszüntették a szerződését.

Különös és meglepő történetét mesélte el az állami szférában a női kollégákkal kapcsolatos megkülönböztetésről Csilla. Mikor felvették, már az állásinterjún az első pár kérdés között szerepelt, hogy terveznek-e babát a párjával. Akkor még az anyagi stabilitás volt a fontos és ezt követően a gyermekvállalás, melyre nem kellett sokáig várni. Kb 2 év elteltével állapotos lett Hanna, de sajnos a babát elveszítették, a főnöke pedig behívatta magához: "mit képzel, hogy ilyen fiatalon, 25 évesen gyereket akar". A főnöke ettől a naptól kezdve igyekezett pokollá tenni a munkahelyi légkört és ott tett keresztbe Csillának, ahol csak tudott. Szerencsére hamarosan újra várandós lett és jelenleg otthon van kislányával. A főnöke a Gyed ideje alatt többször telefonált, hogy döntse el hogyan tovább, mert szeretettel várja vissza a hivatalba.

Az otthoni munka ördögtől való?

Vannak olyan cégek is, ahol lehetővé teszik az anyukáknak, hogy home officeban dolgozzanak, de nagyon ritka még hazánkban, így Kecskeméten is. Az ilyen jellegű munkák akkor működnek, ha a feladatokat távmunkában is el lehet végezni. Feltétele a home officenak, hogy a vezető és a munkavállaló között bizalmi viszony legyen. Ritka és egyben pozitív tapasztalatait írta meg Gabi is, mivel munkahelye lehetővé tette számára a home office-t és gyermeke 6 hónapos kora óta részmunkaidőben dolgozik otthonról.

Ugyanilyen pozitív élményként élte meg Ilona is a babavárás bejelentését. Kereskedelemben dolgozott határozott idejű szerződéssel a gyermekvárás idején, amit munkáltatója meghosszabbított a kicsi születéséig, hogy legyen ellátása. Tisztában volt vele, hogy olyan munkát kell találnia, ami 8-4ig tart és el tud menni a gyermekért az óvodába, így új munkahely után kezdett nézni, pedig várták vissza. Szerencsére talált egy rugalmas, gyermekbarát munkahelyet, így otthonról dolgozhat és gyermeke megbetegedésekor sem kell szabadságot kivennie, a lényeg, hogy a munka el legyen végezve.

A cégek sokszor bizalmatlanok, mert azt gondolják, az otthoni munkaidő alatt a kollégák csak interneteznek, pedig kialakított folyamatokkal hatékonyan működtethető, mint Kata helyzetében is. Várandóssága első trimeszterében sokat kellett orvoshoz járnia, emiatt felvetette a felettesének, hogy a nap hátralévő részében otthonról szeretné a munkaidőt ledolgozni. Más osztályokon hatékonyan működött a home office, de az övéken valamiért nem, így nem engedték meg neki. Szerették volna, ha az orvosi vizsgálatokra fordított munkaidőt ledolgozná. Kata talpraesett volt és utánajárt a jogszabályoknak, hogy kötelesek elengedni a vizsgálatok idejére, innentől kezdve pedig mindenről igazolást kellett vinnie a HR részére. A terhesség előre haladásával egyre nehezebbé vált a munkába járás, ami az egészségének sem tett jót, így jelezte a vezető felé, hogy engedjék meg neki a home office-t, amit csak végső esetben hagytak jóvá. Jelenleg kislányával tölti otthon idejét és szeretne majd home officeban otthonról dolgozni tovább. Az ő története a bizonyíték, hogy egy nőnek ki kell állnia önmagáért és akkor megváltozik a munkáltató hozzáállása is.

A kékgallérosokkal mi a helyzet?

A munkaerőpiacon a gyári munkakörben dolgozó nőket megkülönböztetik. Az anyukák akkor tudnak 2-3 műszakban dolgozni, ha kapnak segítséget, amíg a munkahelyen vannak, addig vigyáz valaki otthon a gyermek(ek)re. Judit évek óta Kecskeméten él, egy helyi gyárban váltott műszakban dolgozik. Párjával hosszú ideig próbálkoztak a babával, de nehezen jött össze, emiatt mikor kiderült terhes, táppénzre írta ki az orvos. A táppénz hírét a munkáltatója, főleg közvetlen főnöke nem vette jó néven, mivel létszámhiányban szenvedtek. A Gyed letelte után kérte a főnökét, hogy csak 1 műszakra osszák be, de nem engedélyezték neki, azóta is folyamatosan több műszakban dolgozik és igyekeznek megnehezíteni a munkáját. A kicsi felügyeletét párjával váltásban oldják meg és alig találkoznak. Munkahelyváltásban gondolkodik, mert lassan a családi életük megy rá, hogy kevés időt töltenek együtt.

Nincs könnyebb helyzetben Emese sem, mert egyedülálló anyaként 2 ikerkislány anyukája. 3 éves koruk óta próbál elhelyezkedni olyan munkaidőben, hogy tudjon értük járni dolgozni, de állásinterjún amint megtudják, hogy gyerekei vannak, a munkáltatók fintorognak és majd értesítik. 1 évnél hosszabban nem tud dolgozni egy munkahelyen, mert amikor lebetegednek a gyerekei, értük kell mennie és szabadságot kivennie, amit nem néz jó szemmel a munkáltató és inkább elküldi.

A történetekből világosan látható, hogy egy nő sincs könnyű helyzetben ma Magyarországon. Ez nem régiós, vagy területi probléma, hanem globális jelenség. Fontos lenne a munkáltatók tudatába vésni, ha egy nő anyává válik még nem lesz kevésbé értékes munkaerő, csak átalakul a prioritása és nem csupán a vállalat érdekeit nézi, hanem gyermeke anyagi biztonságát is. Nem az a megoldás, hogy elküldjük a munkavállalót, ha gyermeket vár, hanem közösen kidolgozott rendszerekben gondolkodva, munkakör jellegétől függően home officeben vagy kismama műszakokban, akár részmunkaidőben gondolkodva.

A nők családban betöltött szerepének és karriercéljaik összeegyeztethetőségét tűzte ki célul Kecskeméten a Család- és Karrier PONT, ahol egyéni és csoportos tanácsadásokkal segítik az édesanyákat az elhelyezkedésben, míg a munkáltatói oldalon a családbarát szemléleten dolgoznak.

Címlapkép: Getty Images