Sokrétű fejlesztések kezdődnek: bővítésbe fog az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

Közleményük szerint a magyar gazdák itthon egyedülálló, együttműködésen alapuló hálózata, amelyet nyolcadik éve fejleszt az ÖMKi, tavaly kiemelkedő lehetőséget kapott, így az on-farm projekt az Agrárminisztérium (AM) és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) által megítélt 1,1 milliárd forint összegű uniós keretből 2023 közepéig tovább bővülhet. A folyamat részeként az ÖMKi öt új kutatóval erősíti csapatát idén.

Az on-farm kutatási módszer életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérletek beállítását jelenti működő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz

- ismertették.

Az ÖMKi az on-farm projektjén kívül is tudásátadással, agroökológiai módszerek közvetítésével támogatja a magyar ökogazdákat és az áttérést tervezőket, 2020-tól a Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló szaktanácsadási hálózat ökológiai gazdálkodásra szakosodott központi feladatait is ellátja.

A nonprofit szervezet tavaly is sikerrel folytatta 2018-ban indult szemléletformáló, ismeretterjesztő munkáját a fenntartható élelmiszergazdaság, a biogazdálkodás népszerűsítéséért

- tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy az ÖMKi, mint az ágazati szereplőket összekötő, a közösen kidolgozott eredmények gyakorlatba történő bevezetését menedzselő "élő laboratórium" két sikeres egyeztetést is szervezett tavaly kutatók, gazdálkodók, molnárok és pékek bevonásával az elfeledett tájfajta ősgabonák elterjesztéséért. A szervezet 2020-ban is folytatja ezt a munkát a kedvező beltartalmi értékkel rendelkező, és a klímaváltozás szélsőséges hatásaihoz is alkalmazkodó alakor és tönke tájfajtákkal, és a tájfajta ősgabona liszt forgalomba hozatalát is tervezi.

Mindezek mellett immár kilencedszer az ÖMKi szervezi meg a Közép-Kelet Európa szekciót a világ legnagyobb bio kiállításán és szakmai összejövetelén, a nürnbergi Biofach-on, március elején pedig ágazati konferenciát szervez Kecskeméten a hazai öko szektor szereplőinek.

