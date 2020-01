Elkelt a hollóházi porcelángyártó: kiderült, mennyit adtak érte

Korábban mi is megírtuk, hogy a magyar állam magánkézbe adja a hollóházi porcelángyártót. Bár az elmúlt években több száz milliót költöttek a cég talpraállítására, nem sikerült tartós növekedési pályára állítani. Az eladással kapcsolatos árverési hirdetmény decemberben jelent meg az Elektronikus aukciós rendszerben. A 30 millió forint jegyzett tőkéjű Hollóházi Porcelángyár Kft. 100 százalékos üzletrészeinek kikiáltási ára 175 millió forint volt, licitálni január 14-16. között lehetett.

A Napi.hu arról számolt be, hogy

az árverésen egyetlen licitáló volt, aki éppen ennyiért, 175 millióért jutott hozzá a céghez.

A vevő egyelőre ismeretlen. A cégnek nem volt jelentős ingatlanvagyona, a gyártáshoz használt ingatlanokat eddig bérelte. Emellett a Hollóháza védjegy is az állam tulajdona, ennek használatárért is fizetnie kell gyártónak. A befektetőnek fenn kell tartania a háztartási kerámia gyártását, kötelezettséget kellett vállalnia a hollóházi porcelángyártás hungarikumként történő megőrzésére is.

A portál azt valószínűsíti, hogy nem a háztartási, hanem az ipari és az épületkerámia gyártása jelenti majd az igazi üzletet a nyertes pályázónak.

Címlapkép: Getty Images