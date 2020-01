A termőföld még mindig jó üzlet: újabb támogatások a gazdák számára

Az AGROmashEXPO szerdai napján a Takarékbank Agrár Üzletága is részt vett, hogy egy kötetlen, jó hangulatú szakmai beszélgetés során megosszák 2020-as terveiket, valamint bejelentsék új szolgáltatásaikat.

Szabó Levente, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese beszédét a bank idei terveiről beszélt. Az új Takarékbank az agrárügyfelek számát és a kihelyezett hitelállományt tekintve is három legnagyobb szereplő között található az agrárfinanszírozási piacon, több területen pedig piacvezető. Kitért az intézet átalakulására is, mint mondta, az új Takarékbanknál több mint 30 ezer agrárügyfél vezeti számláját az intézetnél, manjdem 200 milliárd forintos a hitelállomány, 22 százalékos a piaci részesedése és 11 ezer feletti a finanszírozott ügyfelek száma.

A Takarékbank érzi a felelősséget az ágazat fejlesztésében, ezért is döntött egyedülálló módon önálló agrár üzletág létrehozásáról

- tette hozzá Szabó Levente.

Egyre inkább a beruházások finanszírozásában segít a Takarékbank a gadáknak, hiszen a következő években az uniós támogatások változása hatással lesz az ágazat jövedelmezőségére és a gazdák beruházási kedvére is

- kezdte Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyvezető igazgatója, majd bejelentette, hogy új termőföldhitel-családot dolgoztak ki a gazdálkodóknak, akiknek akár hitelkeretet is biztosítanak későbbi vásárlásaikhoz. Kiemelte többek közt azt is, hogy az eseményen, egyedi kedvezményes hitelkonstrukciót is ajánlanak a mezőgazdasági gépek vásárláshoz.

Többet ruházunk be gépekbe, mint amilyen nagy az amortizáció mértéke. Emelett a földvagyon értékelődött fel, 10 év alatt 3000 millió forinttal árazódott át

- tette hozzá Hollósi Dávid, aki beszédében kitért arra is, hogy a magyar agrárium mind hozamokban, mind vagyoni-jövedelmi, mind támogatási szempontból jó állapotban van. Hozzátette ugyanakkor, hogy hatékonyságban jelentős lemaradásban vagyunk, még a közép-kelet-európai országoktól is.

Kiemelte azt is, hogy az agrárium ugyanis az ágazatban megtermelődő források jelentős részét nem forgatja vissza termelő beruházásokba, inkább pénzügyi- vagy reáltőke befektetésre használja. Ennek következtében a termőföld vételi-bérleti árai is kezdenek elválni a reális színvonaltól. Véleménye szerint éppen ezért a bankszektornak elsősorban a beruházások finanszírozásában kellene segítenie a gazdákat. Hiszen ezen a téren csak a hitelintézetekre számíthatnak a pályázatokon kívül.

Külön hangsúlyozta a gazdák számára létrehozott hitelterméket, a Barázda nevű hitelprogramot, melyben több lehetőség tárul a gazdák elé. Újításnak számít a termőföldvásárlási hitelkeret, melyet olyan termelőknek ajánlanak, akik rendszeres földvásárlók a piacon. A harmadik konstrukció pedig a klasszikus egyedi földhitel.

Címlapkép: Getty Images